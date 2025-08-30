Ucraina, ex presidente del Parlamento Andriy Parubiy ucciso a Leopoli: il killer era travestito da corriere

Andriy Parubiy, 54 anni, ex presidente del Parlamento ucraino, è stato ucciso a Leopoli in una sparatoria nel quartiere Frankivskyi. L’uomo sarebbe stato freddato da un assassino in bicicletta travestito da corriere di Glovo ed è morto sul colpo.

Un attentato in pieno giorno ha scosso l’Ucraina occidentale. Andriy Parubiy, 54 anni, ex presidente della Verkhovna Rada — il Parlamento ucraino — è stato ucciso sabato mattina a Leopoli, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nel quartiere Frankivskyi della città.

La notizia è stata confermata dal governatore regionale Maksym Kozytskyi e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un messaggio ufficiale ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima e promesso un impegno totale nelle indagini: “Il ministro dell’Interno Ihor Klymenko e il procuratore generale Ruslan Kravchenko mi hanno appena riferito sulle prime circostanze note del terribile omicidio di Leopoli. Andriy Parubiy è stato ucciso. Le mie condoglianze ai familiari e agli amici. Tutte le forze e i mezzi disponibili sono stati mobilitati per individuare l’assassino”, ha dichiarato Zelensky.

L’agguato in pieno centro a Leopoli

Secondo quanto riferito dalla polizia nazionale, una chiamata d’emergenza è arrivata intorno a mezzogiorno, segnalando una sparatoria nella zona meridionale di Leopoli. Sul posto gli agenti hanno trovato l’ex presidente del Parlamento riverso a terra. “La vittima è morta prima dell’arrivo dei medici”, ha confermato il governatore Kozytskyi.

I dettagli sull’agguato restano frammentari, ma diverse fonti concordano su un elemento: l’assassino si sarebbe travestito da corriere di Glovo. A riferirlo è stato il giornalista Vitalii Hlahola su Telegram, citando fonti delle forze dell’ordine e testimoni oculari, come riportato da Ukrinform. L’uomo indossava un casco nero con segni gialli, guidava una bicicletta elettrica e trasportava con sé una borsa simile a quelle utilizzate dai rider. Si sarebbe avvicinato a Parubiy e avrebbe esploso tra cinque e otto colpi, per poi fuggire rapidamente.

Suspilne ha confermato che sulla scena sono stati ritrovati sette bossoli, mentre secondo altre ricostruzioni l’arma sarebbe stata nascosta nella borsa del presunto corriere subito dopo l’attacco. Al momento l’aggressore è in fuga e la polizia ha lanciato l’operazione “Siren” per catturarlo. La procura generale ha aperto un’inchiesta per omicidio.

Una carriera politica di primo piano, chi era Andriy Parubiy

Andriy Parubiy era un volto noto della politica ucraina. Deputato dal 2007, aveva ricoperto incarichi di rilievo già durante la Rivoluzione arancione e, soprattutto, nel 2014, durante l’Euromaidan, quando fu scelto come segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa.

Dal 2016 al 2019 ha guidato la Verkhovna Rada, in un periodo segnato dal conflitto con la Russia e dal governo di Petro Poroshenko. Dopo l’elezione di Volodymyr Zelensky nel 2019, Parubiy aveva continuato a sedere in Parlamento come deputato del partito Solidarietà Europea, formazione guidata dallo stesso Poroshenko.

A Leopoli, sua città natale, godeva di grande considerazione sia come politico sia come figura pubblica legata alle proteste del 2014 che portarono alla caduta del presidente Viktor Yanukovych.

Le indagini in Ucraina e i dubbi sul movente

Per il momento le autorità non hanno fornito dettagli sul possibile movente dell’omicidio. La polizia ha soltanto confermato che sono in corso indagini su “tutte le piste possibili” e che “la priorità assoluta è identificare e catturare l’assassino”.

Secondo Kyiv Independent, l’uomo è riuscito a dileguarsi dopo aver sparato a distanza ravvicinata e le forze dell’ordine hanno dispiegato numerosi agenti in città, con controlli stradali e ricerche coordinate. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a collaborare, segnalando eventuali movimenti sospetti compatibili con la descrizione del killer.