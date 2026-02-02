Ucraina, drone russo colpisce bus di minatori, strage di operai a fine turno, Zelensky: “Crimine eloquente”

Il bus di minatori colpito in Ucraina

I bombardamenti su strutture energetiche e obiettivi civili ucraini da parte dei russi non si ferma. Nonostante l’annunciata tregua del gelo di cui ha parlato Trump, nel Paese infatti si susseguono raid aerei contro edifici civili e mezzi di trasporto. Nelle scorse ore droni di Mosca hanno preso di mira un autobus carico di minatori uccidendone almeno 12 e ferendone molti altri nella regione di Dnipro.

“L'attacco russo a un autobus nella regione di Dnipro è un crimine, un crimine eloquente che dimostra ancora una volta che la Russia ha la responsabilità dell'escalation” ha dichiarato il Presidente ucraino Zelensky dopo il tragico bilancio dell’attacco avvenuto nelle prime ore di domenica. Secondo le autorità locali, i lavoratori stavano tornano a casa dal loro turno notturno quando i droni hanno attaccato l’autobus.

Almeno altri sedici minatori sono rimasti feriti nell'attacco, che ha anche innescato un incendio che è stato poi spento. Secondo la società energetica DTEK, proprietaria dell'autobus, le forze russe hanno effettuato un attacco mirato e su larga scala proprio contro le miniere DTEK nella regione di Dnipro. "L'epicentro di uno degli attacchi è stato un autobus aziendale che trasportava i minatori dall'azienda dopo un turno di lavoro", ha affermato l'azienda.

Un precedente attacco con drone nella stessa regione durante la notte ha ucciso un uomo e una donna a Dnipro, secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare regionale. Un altro drone domenica ha colpito anche il reparto maternità di un ospedale a Zaporizhzhia ferendo almeno sette persone, tra cui due donne che si stavano sottoponendo a visita medica. Secondo quanto riferito dall'aeronautica militare ucraina, nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha lanciato 90 droni d'attacco, 14 dei quali hanno colpito 9 località.

Venerdì il Cremlino ha dichiarato di aver accettato di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche fino a domenica, su richiesta di Donald Trump , e Kiev ha dichiarato che la sospensione sarebbe dovuta durare fino al venerdì successivo. Annunci che avevano fatto ben sperare. Poche ore prima degli attacchi lo Stesso Zelensky aveva annunciato che un secondo round di colloqui tra funzionari russi, ucraini e statunitensi sul piano di pace elaborato dagli Stati Uniti si sarebbe tenuto mercoledì e giovedì ad ad Abu Dhabi. “L'Ucraina è pronta per una discussione sostanziale e siamo interessati a garantire che l'esito ci avvicini a una fine reale e dignitosa della guerra. Grazie a tutti coloro che ci stanno aiutando” ha scritto il leader ucraino.