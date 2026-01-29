Guerra Ucraina-Russia, Trump annuncia tregua per il gelo: “Putin ha accettato di non bombardare per una settimana”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Ucraina-Russia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Ho chiesto personalmente al presidente Putin di non bombardare Kiev e varie città per una settimana, e lui ha accettato di farlo”, così il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato oggi una sorta di tregua del gelo nella Guerra tra Ucraina e Russia dopo i ripetuti bombardamenti di Mosca su obiettivi civili nell'entroterra ucraino, tra cui un treno passeggeri preso di mira da droni russi, e su strutture energetiche.

Riservando parole di apprezzamento per il suo omologo russo, Trump ha annunciato la decisione di Putin durante una riunione di gabinetto della sua amministrazione avvenuta dopo una telefonata diretta tra i due leader. “Putin è stato molto gentile. Molti mi hanno detto: ‘Non sprecare la telefonata, non otterrai nulla’. E invece lui l'ha fatto e siamo molto contenti che l'abbiano fatto", ha spiegato il numero uno della Casa Bianca. Trump ha fatto riferimento al gelo e al “freddo straordinario” nella regione di questi giorni per spiegare la sua richiesta a Putin.

Dalla Russia, che sta colpendo duramente le infrastrutture critiche ucraine, lasciando molte persone senza riscaldamento nel cuore dell'inverno, al momento non arriva nessuna conferma della tregua ai bombardamenti. Nelle scorsa ore, interpellato proprio su un possibile accordo sulla sospensione reciproca degli attacchi contro gli impianti energetici tra Russia e Ucraina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha voluto rispondere.

Nei prossimi giorni l'Ucraina affronterà una pesante ondata di freddo con l'arrivo di aria gelida a partire da venerdì che poi dovrebbe durare fino a tutta la prossima settimana. Secondo i servizi meteo e di emergenza, il Paese sarà colpito da temperature estremamente basse che scenderanno fino a -30°C tra il 1° e il 4 febbraio rappresentando anche una minaccia per i raccolti agricoli. Il gelo interesserà tutte le regioni, ad eccezione dell'Ucraina meridionale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alle prese con i continui attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina che hanno lasciato centinaia e migliaia di persone senza elettricità, ha detto oggi che l'Ucraina ha diversificato le sue forniture di gas dopo i continui bombardamenti russi, per garantire un approvvigionamento di gas affidabile. Zelensky ha affermato che i rapporti dell'intelligence ucraina indicano che la Russia sta radunando forze per un massiccio attacco aereo prima dei colloqui di pace con l'impiego di centinaia di droni e missili da crociera e balistici.

Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donetsk resta l'ultima questione controversa che impedisce un accordo di pace tra Russia e Ucraina. "L'unica questione rimasta è la rivendicazione territoriale su Donetsk. Stiamo lavorando attivamente per vedere se le opinioni di entrambe le parti su questo punto possano essere conciliate", ha dichiarato durante una riunione della Commissione Affari Esteri del Senato degli Stati Uniti. "È ancora un ponte che non abbiamo attraversato. È ancora un divario, ma almeno siamo riusciti a circoscrivere il problema a uno centrale, e sarà probabilmente molto difficile" ha concluso.