Ucraina, il video del treno passeggeri colpito da droni russi, Zelensky: “Atto puramente terroristico”

L’attacco russo con droni ha colpito un treno passeggeri civile nella regione di Kharkiv con oltre 200 persone a bordo causando morti e feriti. Almeno cinque le vittime oltre a svariati feriti.

"Un atto puramente terroristico" così il presidente ucraino Zelensky ha definito l'attacco russo con droni che ha colpito un treno passeggeri civile nella regione di Kharkiv causando morti e feriti. Il convoglio, con oltre 200 persone a bordo, stava viaggiando sulla tratta a lunga percorrenza che collega la città di Barvinkove, a est, a Leopoli, nell'ovest del Paese quando è stato centrato in pieno da un attacco di droni nei pressi della città di Barvinkove che c dista circa 65 km dalla linea del fronte della guerra.

Terribili le immagini pubblicate dai servizi di soccorso ucraini con carrozze in fiamme e passeggeri in fuga mentre i vigili del fuoco affrontano le fiamme. In alcuni filmati si vedono persone scendere e camminare nella neve per allontanarsi dai binari e mettersi in salvo in una vicina area boscosa, tra cui una donna con un neonato.

Secondo le autorità di Kiev, l'attacco ha colpito la locomotiva e una carrozza del treno in cui si trovavano in quel momento 18 persone. Almeno cinque le vittime oltre a svariati feriti. Per gli ucraini sarebbero stati almeno tre i droni coinvolti nell'attacco al treno anche se solo uno è andato a segno.

"In qualsiasi Paese del mondo un attacco con drone su un treno civile sarebbe considerato allo stesso modo: un atto puramente terroristico. Non esiste, e non può esistere, alcuna giustificazione militare per uccidere civili in un vagone ferroviario" ha dichiarato Zelensky, aggiungendo: "La Russia deve essere ritenuta responsabile di ciò che sta facendo. Stanno investendo nel progresso del terrore".

Da Mosca al momento non hanno commentato l'attacco al treno ucraino, tuttavia gli attacchi con droni e missili contro le infrastrutture energetiche e di trasporto dell'Ucraina sono purtroppo diventati molto frequenti nell'ultimo periodo. Martedì ad esempio uno sciame di oltre 50 droni russi ha colpito anche la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, prendendo di mira la rete elettrica della città, nel tentativo di tagliare la corrente e il riscaldamento in pieno inverno, e uccidendo tre persone e ferendone più di 30, tra cui due bambini.