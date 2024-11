video suggerito

Ucraina, Biden ha autorizzato Kiev a usare i missili americani a lungo raggio per colpire la Russia Joe Biden, ha autorizzato per la prima volta l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio statunitensi per colpire obiettivi in Russia. Secondo quanto rivela il Nyt, la decisione del presidente degli Stati Uniti sarebbe una risposta al coinvolgimento della Corea del Nord nel conflitto.

A cura di Giulia Casula

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato per la prima volta l'Ucraina a usare i missili a lungo raggio statunitensi per colpire target in Russia.

A rivelarlo è il New York Times, che cita alcuni funzionari dell'amministrazione americana, secondo i quali le armi verranno probabilmente impiegate contro le truppe russe e nordcoreane per difendere le forze ucraine nelle regione di Kursk. Questa decisione, che segna un cambio importante nell'approccio degli Usa al conflitto, andrebbe letta – è la tesi delle fonti del Nyt – come una risposta della Casa Bianca all'ingresso della Corea del Nord nella guerra.

La revoca del divieto a Kiev di usare i missili Atacms probabilmente non determinerà le sorti del conflitto, ma vuole essere un deterrente nei confronti del Cremlino e di Pyongyang. Finora l'amministrazione Biden non aveva consentito l'uso dei missili a lungo raggio in territorio russo, nell'ottica di evitare un'escalation della guerra, ma ora, dopo il dispiegamento di migliaia di militari nordcoreani a sostegno delle forze russe, è arrivata la svolta.

Gli Atacms (Army Tactical Missile System) sono un sistema di missili a lungo raggio, che possono raggiungere una gittata di circa 305 chilometri e che consentiranno a Kiev di colpire obiettivi altrimenti difficilmente intercettabili.

L'allentamento delle restrizioni imposto da Biden arriva altresì a due mesi dall'insediamento di Donald Trump, che finora ha sempre dichiarato di voler limitare gli aiuti degli Stati Uniti all'Ucraina. Richard Grenell, tra i fedelissimi del tycoon, ha commentato la decisione del capo della Casa Bianca, definendola "un'escalation prima di lasciare" la presidenza.

Secondo il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, invece, la notizia diffusa dai media statunitensi sull'autorizzazione concessa da Washington a Kiev, "un linguaggio che Putin capisce", ha scritto su X. "All'entrata in guerra della truppe nordcoreane e all'attacco massiccio dei missili russi, il presidente Biden ha risposto con un linguaggio che Vladimir Putin comprende", ha dichiarato.

Intanto, un missile balistico russo ha colpito un edificio nella città ucraina di Sumy uccidendo 8 persone, secondo quanto riferito dal sindaco Artem Kobzar in un video su Telegram. "Questa sera, un missile russo ha colpito un edificio residenziale di nove piani. Ci sono vittime accertate, tra cui bambini. Molte persone sono ferite. I servizi di emergenza sono sul posto, e stanno facendo di tutto per salvare vite. ", ha confermato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.