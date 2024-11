video suggerito

Ucraina, Zelensky: “Fare di tutto per terminare la guerra nel 2025, ma Putin non vuole la pace” Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in una intervista che Kiev “deve fare di tutto per porre fine alla guerra nel 2025 attraverso la via diplomatica. Ma se parliamo con Putin e non siamo rafforzati nelle condizioni in cui ci troviamo non si tratta di una pace giusta”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Ucraina "deve fare di tutto per porre fine alla guerra nel 2025 attraverso la via diplomatica" ma partendo da una "Ucraina forte". A parlare è il presidente Volodymyr Zelensky che, in un'intervista a Radio Ucraina, ha parlato delle ultime fasi del conflitto e ha commentato la telefonata avvenuta ieri tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente russo Vladimir Putin.

"Come possono esserci trattative semplicemente con un assassino? Se parliamo con Putin e non siamo rafforzati nelle condizioni in cui ci troviamo non si tratta di una pace giusta", ha affermato. "La posizione di Donald Trump è molto importante, l'atteggiamento dell'America verso di noi è molto importante" e gli americani "oggi sono dalla parte di Kiev", ha precisato definendo lo scambio di battute per via telefonica con il neo-eletto presidente USA "molto costruttivo".

Ma la strada da percorrere non è facile. "È vantaggioso per il presidente russo Putin negoziare solo su determinate condizioni (che sarebbero) la capitolazione dell'Ucraina, ma nessuno lo permetterà", ha aggiunto ancora Zelensky.

Secondo il presidente ucraino, Putin non cerca affatto la pace, ma questo non significa che non voglia comunque sedersi al tavolo negoziale. "Perché? Perché – ha spiegato – per lui si tratta di distruggere l'isolamento politico che è stato costruito dall'inizio della guerra. E per lui è vantaggioso sedersi per parlare, non per raggiungere un accordo". Al momento, però, si continua a combattere e la situazione sul campo di battaglia è difficile, con le forze russe che avanzano, ha detto Zelensky.

Tuttavia, il Paese è più preparato ad affrontare l'inverno rispetto a questi ultimi anni. "Siamo sicuramente meglio preparati per l'inverno che in qualsiasi altro momento della guerra", ha detto Zelensky, aggiungendo che è stata compiuta una "decentralizzazione della rete energetica", malgrado i danni pesanti inflitti dagli attacchi russi. Tuttavia ci si aspetta che la Russia "continui a condurre attacchi combinati" per "provocare blackout", ha ricordato Zelensky, citando l'intelligence ucraina. Il presidente ha anche parlato degli accordi per i missili di difesa aerea con gli alleati: "Non parlerò di numeri, ma oggi siamo in un'ottima posizione per quanto riguarda gli accordi sui missili Patriot, Nasams, Iris-T e molti altri sistemi di difesa aerea", ha osservato il leader ucraino, anche Kiev ha ricevuto "meno della metà" delle armi promesse a Kiev dagli Stati Uniti

"Quando dico metà, mi riferisco alle armi", ha precisato. Poi, "naturalmente c'è l'aiuto umanitario, c'è l'aiuto finanziario, c'è l'aiuto finanziario diretto al bilancio, ci sono programmi umanitari separati diretti alle regioni". Il presidente ucraino ha comunque rimarcato che "ogni centesimo è importante per sopravvivere, e questo è un dato di fatto, e siamo grati per questo". Zelensky ha quindi affermato che gli Stati Uniti "hanno aumentato la produzione di armi, rifornito i propri magazzini, aumentato la potenza del proprio esercito, in particolare tenendo conto dell'esperienza dell'Ucraina. Per molti aspetti hanno preso esempio da noi e hanno acquisito esperienza per se stessi. E così anche gli europei", ha osservato.