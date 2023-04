Ucraina, attacco russo su Kupyansk: il museo di storia distrutto, vittime e feriti Attaccato l’edificio del museo di storia locale a Kupyansk, nella regione ucraina di Kharkiv. Il presidente Zelensky ha riferito che è morto un dipendente del museo e che 10 persone sono state ferite.

A cura di Susanna Picone

Un missile lanciato questa mattina dall'esercito russo ha distrutto l'edificio del museo di storia di Kupyansk, nella regione ucraina di Kharkiv. Alcune persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e i soccorritori stanno facendo il possibile per salvarle.

A dar notizia dell’accaduto e diffondere le immagini della distruzione in rete il capo dell'amministrazione militare regionale Oleg Synehubov, citato da Ukrinform. Nelle immagini postate dalle autorità ucraine si vede l’edificio distrutto dal missile.

"La probabilità di nuovi attacchi missilistici sulla città di Kharkiv e sulle aree popolate della regione rimane piuttosto alta. Non ignorate i segnali di allarme e rimanete nei rifugi", ha detto ancora il governatore regionale. L'esercito russo avrebbe utilizzato nell'attacco missili di difesa aerea S-300.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l’attacco dicendo che una persona è stata uccisa, dieci ferite e altre sono ancora sotto le macerie. "Kupyansk, centro città, museo di storia locale. Il Paese terrorista sta facendo di tutto per distruggerci. La nostra storia, la nostra cultura, il nostro popolo. Uccidendo gli ucraini con metodi barbari. Non abbiamo il diritto di dimenticarcene nemmeno per un secondo. Dobbiamo reagire e lo faremo. Finora si sa di un morto tra i dipendenti del museo e 10 feriti. Persone sotto le macerie", così Zelensky.

La città di Kupyansk è stata catturata dalle forze russe nelle prime fasi dell'invasione e riconquistata dagli ucraini in una controffensiva a settembre. L'esercito ucraino si sta ora preparando per una nuova controffensiva: fa affidamento sulle ultime forniture di carri armati occidentali e di altre armi e truppe addestrate in Occidente.

"Le perdite della Russia si sono molto probabilmente ridotte, poiché il tentativo di offensiva invernale non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e le forze russe sono ora concentrate sulla preparazione delle operazioni per respingere la prevista controffensiva ucraina. Il tasso medio di vittime giornaliere della Russia è molto probabilmente diminuito di circa il 30%": è quanto sostiene l'intelligence del ministero della Difesa britannico nel report di oggi secondo cui i dati ucraini suggeriscono una riduzione da una media giornaliera di 776 vittime russe a marzo, a una media di 568 ad aprile.