Uccisi davanti locale gay in Slovacchia: chi era Juraj K., l’assassino fan di Breivik e Eichmann Il profilo di Juraj K., responsabile del duplice delitto avvenuto fuori da un locale LGBT di Bratislava, Slovacchia. Il quotidiano slovacco Denník N: “Non riusciva a trovare amici ed era difficile per lui sopportarlo”.

Due giorni fa due persone sono state uccise e una ferita in una sparatoria avvenuta fuori da un locale Lgbtq di Bratislava, capitale della Slovacchia. Il sospetto è Juraj K., un adolescente estremista, che ha ferito una donna e ucciso due ragazzi che sostavano fuori dal bar Teplaren, nel centro della città. Poi l’assassino è stato trovato morto, probabilmente suicida, in una strada della capitale. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per aver postato sui social post antisemiti e omofobi. Di seguito la traduzione di un articolo apparso sul quotidiano slovacco Dennik N che ricostruisce l'accaduto e spiega chi era l'assassino.

"Ehi, ci vediamo dall'altra parte", ha scritto poco prima di mezzanotte Juraj K., l'aggressore di via Zámocká. Nel suo manifesto, che ha pubblicato poche ore prima degli omicidi, ha scritto che voleva continuare gli attacchi. "Nel caso in cui sopravvivessi il primo giorno, non voglio che i miei altri bersagli sappiano che sono sulla lista", ha spiegato.

Anche il primo ministro Eduard Heger poteva essere un suo obiettivo, visto che Juraj K. ha scattato una foto davanti al condominio in cui vive Heger qualche settimana fa. Il presidente del Consiglio ha già confermato che la foto pubblicata dell'aggressore è stata scattata proprio davanti casa sua.

In una conferenza stampa, il primo ministro ha condannato la sparatoria e ha chiesto la fine di gesti di odio come questo. Alla domanda se temeva per la sua vita, ha detto di no.

"Non sono preoccupato perché mi rendo conto in che momento difficile stiamo vivendo", ha detto Heger.

Juraj K. non ha commesso altri omicidi, la polizia lo ha trovato morto giovedì mattina poco prima delle otto vicino all'edificio del Ministero dell'Istruzione a Jasko rad.

Secondo Denník N, Juraj K. è tornato a casa dai suoi genitori dopo l'attacco, dove ha scambiato un'arma con un'altra. C'è stata una lite tra Juraj K. e i suoi genitori, l'assassino ha anche scritto una lettera d'addio. Ha poi lasciato la casa con la pistola di suo padre. I genitori non hanno chiamato la polizia.

L'aggressore probabilmente ha vagato per Kramár e nel vicino parco tutta la notte. Poco dopo la mezzanotte, ha usato Twitter, dove ha pubblicato il suo manifesto, e sul sito 4chan, dove ha pubblicato le sue foto da Bratislava di notte. Quando gli utenti lo hanno esortato a farsi un selfie con una scarpa in testa se era stato lui ad aver ucciso due uomini, Juraj K. lo ha fatto immediatamente.

Nei commenti, ha inoltre scritto che non è dispiaciuto per gli omosessuali assassinati, ma è triste per la sua famiglia.

I post sulla pagina 4chan sono scomparsi durante la notte, in mattinata è stato disattivato anche l'account Twitter.

Juraj K. è cresciuto con una visione nazionalista del mondo. Suo padre si è candidato al parlamento nel 2020 per il partito Vlasť di Harabin.

Sul suo profilo Facebook, Juraj K. Sr. ha criticato il presidente Zuzana Čaputová e il governo di Heger, ha espresso le sue opinioni filo-russe e ha recentemente chiamato il nuovo ministro degli Affari esteri, Rastislav Káčer, un "fantoccio americano".

Non provava alcun rimorso

Juraj K. era uno studente dotato, ma con problemi comportamentali. Gli educatori con cui abbiamo parlato hanno confermato che non riusciva a trovare amici ed era difficile per lui sopportarlo.

Se faceva amicizia con qualcuno, era così insensibile e fastidioso nei loro confronti che le sue amicizie non duravano a lungo.

Gli insegnanti hanno parlato con Denník N in maniera anonima, perché questo è un caso estremamente delicato e sono dispiaciuti per questa tragedia, un giovane scolaro ha ucciso due persone.

Gli insegnanti che hanno conosciuto Juraj hanno cercato di risolvere il suo comportamento problematico, hanno consigliato al padre di chiedere aiuto a uno psicologo o uno psichiatra, ma lui non era propenso a farlo. Lo percepiva come una vergogna.

Juraj K. non ha avuto problemi con l'apprendimento. Secondo i suoi insegnanti, era molto intelligente, se ne sono accorti in tenera età. Ha frequentato una scuola elementare privata in via Bajkalská a Bratislava.

"Sono molto dispiaciuto per quello che è successo. Non commenterò", ha detto il direttore della scuola Dana Jančinová.

Tuttavia, lasciò presto questa scuola per trasferirsi in un'altra a Bratislava in Skalicka Street.

Nel suo manifesto, che questo giovane omicida ha pubblicato su Internet, scrive di aver cambiato scuola a causa di problemi psicologici e liti con i compagni di classe. Afferma di essersi trasferito a causa del bullismo, ma in relazione a questo scrive inoltre che si è comportato come un debole perché non riusciva a superare le battute degli altri.

Era molto difficile per lui sopportare il fatto che non poteva andare d'accordo con i suoi compagni di classe. Ha agito con furia e in maniera aggressiva nei loro confronti. Gli insegnanti hanno cercato di aiutarlo. Ha anche avuto un rapporto con un compagno di classe così brutto tanto che questo ragazzo si è trasferito in un'altra scuola.

"I suoi compagni di classe lo evitavano, non volevano parlargli, non poteva andare d'accordo con loro perché non li trattava in modo appropriato", ha detto uno degli insegnanti delle scuole elementari. "Come se non avesse inibizioni, diceva qualsiasi cosa ai suoi compagni di classe. Era sbilanciato. Poteva piangere e improvvisamente arrabbiarsi, furioso", aggiunge un altro insegnante.

Le scuole frequentate dall'assassino hanno dichiarato che lo studente non ha espresso opinioni radicali o odiose in classe.

"Non abbiamo notato alcuna sua espressione negativa, nessuna influenza sugli altri alunni, e non ha espresso le sue opinioni radicali e piene d'odio durante le lezioni", ha detto la scuola in una nota, aggiungendo che sembrava un tipo tranquillo, accomodante.

"Era il suo mondo interiore che mostrava sui social network e di cui abbiamo appreso solo dopo il fatto", hanno aggiunto dalla scuola. Nella dichiarazione hanno condannato le forme e le manifestazioni di violenza e odio.

La scuola ha accolto con rammarico la notizia della tragedia e ha condannato le forme e le espressioni di violenza e odio contenute nel manifesto. Vogliono concentrarsi sui loro alunni. Ci saranno incontri con gli studenti per aiutarli ad affrontare la tragedia.

Manifesto

Il giorno prima dell'attacco, l'11 ottobre, Juraj K. ha scritto su Twitter in inglese: "Ho deciso". Ha pubblicato un altro post la mattina dell'attacco intorno alle 10:00: "Sarà fatto".

La scelta del bar non è stata chiaramente casuale: a metà agosto, il giovane ha scattato una foto davanti all'attività e l’ha pubblicata su Twitter.

Juraj K. era attivo su Twitter diverse ore dopo l’attacco, ha risposto alle persone. Quando gli hanno chiesto di confermare la sua identità, ha risposto che non gli interessava la fama, quindi non ha scritto pubblicamente il suo nome da nessuna parte.

Nel suo manifesto di 65 pagine in inglese, Juraj ha anche scritto della sua vita, che ha descritto con momenti di gioia e depressione.

Secondo il manifesto, Juraj K. era un fan di Donald Trump e un sostenitore dei movimenti di estrema destra. Parlava del suo odio per l'Islam.

Nel manifesto non indicava legami con l’estremismo slovacco, cercava i suoi "modelli" all'estero. Ha fatto riferimento a due assassini: Brenton Tarrant, che ha attaccato le moschee in Nuova Zelanda, e John Earnest, che ha attaccato una sinagoga negli Stati Uniti.

Tuttavia, ha anche citato altri assassini motivati dall'ideologia di estrema destra. Sia Tarrant che Earnest hanno pubblicato i loro manifesti sul forum 4chan, noto per la sua vasta comunità di razzisti e antisemiti.

Come ha scritto Juraj K., ha trovato il coraggio di agire dopo il gesto del diciottenne Payton Gendron, che ha ucciso dieci persone nella città americana di Buffalo nel maggio di quest'anno.

"Il suo live streaming mi ha dato una nuova ispirazione, un nuovo slancio per fare ciò che deve essere fatto dopo anni di procrastinazione. E in Gendron ho visto me stesso: un giovane con tutta la vita davanti a sé, che decide di lottare per qualcosa di più grande di lui, per il quale crede", scrive nel manifesto.

Juraj K. ha anche scritto di avere intorno a sé persone della comunità LGBTI, e le critica per aver voluto cambiare genere in così giovane età.

Ha pubblicato foto e testi di estremisti sul suo account Twitter poche settimane prima dell'attacco. Ad esempio, ha pubblicato una foto del campo di concentramento di Auschwitz con il testo: "Sai nel tuo cuore che se lo meritavano".

Ha anche scritto nei suoi tweet che la razza viene sempre prima, ha pubblicato foto di persone che percepiva come i suoi modelli, per esempio, l'estremista di destra norvegese Anders Breivik, che ha ucciso 77 persone nel 2011, o Adolf Eichmann, Organizzatore nazista dell'Olocausto e dei campi di concentramento.

Ha anche pubblicato una sua foto, in cui ha tre dita estese come la lettera W e il suo indice piegato nella lettera P, che sta per White Power, un simbolo usato dai razzisti bianchi californiani.