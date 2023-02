Uccise la “miglior amica” per 9 milioni di dollari offerti da uno sconosciuto: 22enne confessa Denali Brehmer, una ragazza dell’Alaska, nel 2019 venne adescata online da uno sconosciuto “milionario, in cerca di emozioni forti”, che la convinse ad uccidere “una persona qualsiasi”. Ora rischia dai 30 ai 99 anni di carcere.

A cura di Biagio Chiariello

Cynthia Hoffman e Denali Brehmer

Nove milioni di dollari per uccidere la propria "migliore amica" e inviare foto e video dell’omicidio a chi glielo aveva commissionato online. I fatti risalgono al giugno del 2019 e ora Denali Brehmer, 22 anni, una ragazza dell'Alaska, si è dichiarata colpevole di omicidio volontario, per la morte di Cynthia "CeeCee" Hoffman, 19 anni.

Secondo quanto ricostruito, la Brehmer aveva 19 anni quando venne adescata online da uno sconosciuto, che si era presentato come un milionario dell'Indiana in cerca di "emozioni forti". L'uomo, che diceva di chiamarsi Tyler, l'aveva convinta ad aggredire sessualmente e a uccidere una "persona qualsiasi", in Alaska. Lo sconosciuto è stato identificato in Darin Schilmiller, 21 anni, dell’Indiana.

E così il 2 giugno di 4 anni, Denali, insieme ad altri quattro complici – Kayden McIntosh e Caleb Leyland, 16 e 19 anni all'epoca dei fatti, e altri due di cui non sono note le generalità perchè avevano meno di 14 anni -, andò a fare una "gita" insieme a Cynthia Hoffman, una diciannovenne con disabilità mentali. La giovane fu portata in un luogo isolato, bloccata, legata mani e piedi, prima di venire uccisa con un colpo di pistola alla nuca. Il suo cadavere fu poi gettato nel fiume Eklutna e e ritrovato due giorni dopo.

Leggi anche Israele ha bombardato la Striscia di Gaza: ieri 9 palestinesi uccisi in un campo profughi a Jenin

Una volta rincasati, Brehmer e McIntosh avevano detto ai genitori della vittima di averla lasciata al parco e di non averla più vista. Ma le contraddizioni degli altri complici, interrogati dalla polizia, avevano subito fatto cadere i sospetti degli inquirenti sul gruppo di "amici". Gli investigatori sono poi risaliti a Schilmiller che inizialmente avevano negato tutto. Salvo crollare, inchiodato da mail e video scambiati con Brehmer e gli altri su Snapchat.

La 22enne conoscerà l'entità della sua condanna il 22 agosto. Rischia tra i 30 e i 99 anni di carcere. Sono stati incriminati anche i due complici: Caleb Leyland, 23 anni, e Kayden McIntosh, 19.