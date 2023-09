Uccide madre e figlia, poi il docente che lo ha respinto. Chi è l’autore della sparatoria di Rotterdam Il sospettato è uno studente della stessa University Erasmus Medical Center, ha 32 anni ed è già noto alla forze dell’ordine. Ieri ha ucciso una 39enne e sua figlia adolescente, poi si è diretto al campus, ha lanciato un molotov in una libreria e poi fatto fuoco in un’aula uccidendo un docente di 46 anni.

A cura di Biagio Chiariello

il momento dell’arresto del sospettato

La polizia olandese ha arrestato l'uomo che ieri, 28 settembre, ha ucciso tre persone in una doppia sparatoria a Rotterdam.

Stando a quanto ricostruito si tratta di una 32enne, studente dell'University Erasmus Medical Center, che intorno alle 14.30 ha seminato il panico nella zona di Heiman Dullaerplein, una strada molto frequentata della città olandese: prima ha ucciso una donna di 39 anni e sua figlia di appena 14 (deceduta dopo il ricovero) in un appartamento vicino al suo al quale ha poi dato fuoco.

Quindi si è diretto verso l'ospedale universitario. Qui ha lanciato ha una molotov nella libreria provocando un incendio, a quel punto è entrato in un'aula al quarto piano dove si stava svolgendo un corso della facoltà di medicina e ha aperto ancora il fuoco: il docente, 46 anni, che stava tenendo la lezione, è rimasto ucciso sul colpo.

Chi è il sospettato della sparatoria di Rotterdam

Il sospettato si chiama Fouad L., secondo i media olandesi che riferiscono anche che si tratterebbe di un studente della stessa facoltà di medicina e non sarebbe stato accettato nel corso del prof che ha poi ucciso. La caccia all'uomo è durata poco più di un'ora. Prima del suo arresto, la polizia ha riferito che il sospetto "alto, dai capelli scuri e in tenuta da combattimento" potrebbe essere arrivato su una motocicletta e portava uno zaino, cuffie e una pistola.

Il procuratore capo di Rotterdam, Hugo Hillenaar, ha poi affermato che l'uomo si professa neonazista e alcolista ed è noto alla giustizia: nel 2021 è stato imputato e condannato per abuso sugli animali. Viene descritto come un utente abituale della piattaforma 4Chan, abitualmente usata da hater e piena zeppa di messaggi violenti, razzisti e antisemiti.

Ieri sera è stato già ascoltato dai magistrati e secondo fonti della polizia si sarebbe mostrato "collaborativo". Secondo la magistratura avrebbe agito da solo.

Momenti di paura allo University Erasmus Medical Center

"Non possiamo credere che fosse uno studente come noi", ha detto Barak, israeliano di 27 anni, alla BBC. Il giovane era ad un colloquio di lavoro quando è iniziata la sparatoria. Quando è uscito "è stato spaventoso con tutte quelle sirene".

Il primo ministro olandese Mark Rutte in un post sui social media: "I miei pensieri vanno alle vittime di questa violenza, ai loro cari e a tutte le persone che hanno vissuto momenti di grande paura". Sui fatti di Rotterdam è intervenuto anche il ministro della Sanità olandese Ernst Kuipers, medico che ha diretto University Erasmus Medical Center: "Nel luogo in cui tutti dovrebbero sentirsi al sicuro, protetti e curati, sono cadute vittime innocenti. L'attacco è avvenuto in un luogo dove si curano le persone e si formano i medici del futuro. Non riesco a farmene una ragione".