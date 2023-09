Doppia sparatoria a Rotterdam, fuoco nell’ospedale universitario: “Ci sono morti, fermato 32enne” Paura a Rotterdam dove oggi si sono verificate due sparatorie: la prima in una casa privata e la seconda nell’ospedale universitario dell’Erasmus University Medical Center. Fermato un uomo di 32 anni. Secondo la polizia ci sono vittime ma manca un bilancio ufficiale.

A cura di Ida Artiaco

Frame da video su X.

Paura oggi a Rotterdam, dove sono sono state registrate due sparatorie. La prima in una casa nel distretto di Delfshaven, dove sarebbe anche stato appiccato un incendio, e la seconda nel vicino ospedale universitario dell'Erasmus University Medical Center, uno dei più grandi e prestigiosi campus scientifici d’Europa, come riporta il quotidiano De Telegraaf.

Secondo fonti di polizia, ci sarebbero varie vittime, ma al momento non è stato ancora fornito un bilancio preciso, perché – fanno sapere – intendono prima informare i parenti e i familiari.

Gli agenti hanno arrestato il sospettato, un uomo di 32 anni, che indossava abiti militari. "È stato arrestato un residente di Rotterdam di 32 anni. È sospettato di essere coinvolto in due violenti incidenti. Escludiamo che ci sia un secondo uomo". Lo ha scritto su X, già Twitter, la polizia di Rotterdam a seguito delle sparatorie che si sono verificate oggi.

L'allarme è scattato oggi intorno alle 14:30. Per tutta la città olandese hanno cominciato a risuonare le sirene delle forze dell'ordine che si sono dirette immediatamente al Campus, dove studenti in preda al panico sono fuggiti via dalle aule come mostrano alcuni video circolati in rete.

Secondo la stampa locale la situazione è ancora caotica. Rotterdam è spesso teatro di sparatorie, solitamente attribuite a regolamenti di conti tra bande di narcotrafficanti rivali. Le autorità terranno a breve una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli su quanto accaduto. Nel 2019, tre persone furono uccise a colpi di arma da fuoco mentre erano a bordo di un tram a Utrecht.

In aggiornamento.