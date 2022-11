Uccide la moglie soffocandola con uno scialle: “Passa troppo tempo sui social, non la sopporto più” Unuomo di 38 anni ha ucciso la moglie soffocandola con uno scialle nello stato indiano del Tamil Nadu: non sopportava che la donna passasse troppo tempo su Instagram e Tik Tok. A scoprire il cadavere la figlia della coppia.

Passava troppo tempo sui social network, in particolare a fare reel su Instagram. Per questo un 38enne indiano, residente nel distretto di Tiruppur, nello stato meridionale del Tamil Nadu, ha ucciso la moglie soffocandola con il suo scialle. È successo domenica notte: l'aggressore è stato arrestato.

Come riporta India Today insieme ad altre testate locali, il 38enne Amirthalingam di Dindugal era sposato con Chithra e lavorava come lavoratore giornaliero nel mercato ortofrutticolo di Thennam Palayam, mentre la moglie era impiegata in una fabbrica di abbigliamento.

La donna amava pubblicare video sui social, principalmente su Tik Tok e su Instagram. Un passatempo che però non è mai piaciuto molto al marito.

Per di più, sembra che la donna, che nei mesi aveva visto aumentare il numero di fan e dei contatti fino a circa 33mila follower sul proprio account Instagram, aveva iniziato persino a credere di poter intraprendere la carriera di attrice. Aveva anche iniziato a viaggiare per incrementare i suoi follower.

Finché il marito, esasperato, domenica scorsa al culmine dell'ennesime lite ha preso uno scialle della donna e gliel'ha stretto al collo fino a farla soffocare. Lui, scappato via in preda al panico, ha avvisato la figlia, che arrivata in casa ha scoperto il cadavere della madre e allertato la polizia. L'uomo è stato arrestato, ma sul caso sono ancora in corso le indagini.

È questo solo l'ultimo episodio di violenza contro le donne in arrivo dall'India, ormai all'ordine del giorno. Tra gli ultimi casi, si ricordi quello di una ragazza di soli 15 anni data alle fiamme dal suo presunto stupratore dopo che era venuto a sapere che lei era incinta.