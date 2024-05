video suggerito

Turisti italiani bloccati sull'isola di Socotra in Yemen: previsto per domani il volo di rientro È previsto per la giornata di domenica 5 maggio il rientro del gruppo di turisti italiani rimasto bloccato sull'isola di Socotra, in Yemen, da più di una settimana. Secondo quanto si apprende, è stato organizzato un volo diretto negli Emirati, da dove i connazionali potranno poi fare ritorno in Italia.

A cura di Eleonora Panseri

È previsto per la giornata di domani, domenica 5 maggio, il rientro del gruppo di turisti italiani, provenienti da Veneto, Lombardia, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana, rimasto bloccato sull'isola di Socotra, in Yemen.

Secondo quanto si apprende, è stato organizzato un volo diretto negli Emirati, da dove i connazionali potranno poi tornare in Italia. Le persone coinvolte sono state già avvertite e la situazione al momento non presenta ulteriori problemi.

Il gruppo era partito da Abu Dhabi più di una settimana fa con l'unico volo settimanale Air Arabia che porta all'isola ma, a causa del maltempo, questa la spiegazione che è stata fornita al momento, è stato cancellato.

L’Unità di Crisi della Farnesina si è subito messa in contatto con il gruppo di connazionali e i loro congiunti in Italia. Secondo quanto ricostruito dalle autorità. Anche l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi ha preso contatti con la compagnia aerea per assicurarsi della ripresa dei collegamenti.

Non è la prima volta che Socotra presenta problemi a turisti italiani: la destinazione è infatti esplicitamente sconsigliata sul sito dell'Unita di Crisi ‘Viaggiare Sicuri'.

Nel Paese da un decennio è in corso una sanguinosa guerra civile e a partire dal 13 febbraio 2015, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di sicurezza, l'ambasciata italiana a Sana'a ha sospeso le proprie attività e non è più possibile pertanto assicurare assistenza consolare a coloro che si rechino in territorio yemenita.

La scelta di viaggiare è quindi sempre una responsabilità individuale, a maggior ragione se verso destinazioni sconsigliate. "Chi parte per un viaggio – sottolineano le fonti diplomatiche – deve pertanto mettere in conto i possibili disguidi e soprattutto accertarsi sempre con gli operatori turistici dell'esistenza di misure di protezione e sicurezza adeguate".

In caso di viaggio organizzato fa stato il contratto stipulato con l'agenzia o il tour operator, mentre in caso di viaggio preparato in autonomia è necessaria ulteriore cautela e responsabilità. In un caso e nell'altro, pertanto, è sempre opportuno pensare a polizze assicurative aggiuntive anche per copertura medica e nell'eventualità di un rientro con voli speciali.

Tutti i cittadini italiani che si recano all'estero, sottolineano le stesse fonti, dovrebbero scaricare l'applicazione gratuita ‘Viaggiare Sicuri', che consente non solo di informarsi prima e durante un viaggio, ma anche di registrarsi sulla piattaforma dell'Unita di Crisi, in modo da essere raggiungibili e poter ricevere informazioni utili in tempo reale.