Turista scavalca e si lancia sulle statue dell'Esercito di terracotta: danneggiate sculture di 2000 anni fa Il turista ha scavalcato improvvisamente i cordoni e le reti protettive che delimitano il sito archeologico ed è saltato in un delle fosse profonda oltre cinque metri spingendo le statue.

A cura di Antonio Palma

Alcune statue del famoso Esercito di terracotta cinese sono state pesantemente danneggiate al museo di Xi'an dopo che un uomo ha scavalcato la recinzione e si è letteralmente lanciato sugli antichissimi reperti storici risalenti a oltre 2000 anni fa. L’incidente, avvenuto venerdì scorso, ha visto come protagonista un trentenne turista cinese che è stato successivamente portato via dalla polizia che poi ha attestato un problema di malattia mentale.

L’uomo, identificato come Sun, è stato ora posto sotto controllo della polizia, come ha spiegato in una dichiarazione l'Ufficio di pubblica sicurezza di Xi'an nelle prime ore di sabato mattina. Come ricostruito dagli agenti anche in base ai video delle telecamere di sorveglianza del muso, che hanno ripreso la scena, l’episodio è avvenuto intorno alle 17:30 di venerdì, quando il turista ha scavalcato improvvisamente i cordoni e le reti protettive che delimitano il sito archeologico ed è saltato nella fossa numero 3 profonda oltre cinque metri.

L’uomo poi si è accanito sulle antiche statue spingendo e tirando i guerrieri di terracotta, provocando danni di varia entità ai reperti storici. Due le statue più colpite che dovranno essere restaurate. L'esercito di terracotta, composto da circa 8mila statue di uomini, un tempo custodiva la tomba del primo imperatore ed è considerato un simbolo dell'antica raffinatezza artistica e militare cinese. I Guerrieri di Terracotta, situati a Lintong, Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, sono un sito archeologico di fama mondiale e fanno parte del complesso del mausoleo del primo imperatore cinese, Qin Shi Huang.

Qui ogni giorno migliaia di visitatori vengo accompagnati tramite un percorso guidato in quello che è diventato patrimonio dell'umanità Unesco dal 1987. L’incidente ha creato inevitabilmente un po’ di caos al momento dei fatti ma il museo è rimasto regolarmente aperto al pubblico.