Turista dimentica in aeroporto borsa con dentro 200.000 euro: tre dipendenti gliela restituiscono I fatti sono avvenuti al Wilson Airport di Nairobi, in Kenya. I tre (tra cui un poliziotto) riceveranno un compenso.

Una borsa con all'interno il corrispettivo di quasi 200mila euro (oltre a vari oggetti di valore) è stata restituita al suo legittimo proprietario. La storia arriva dal Kenya ed è raccontata da The Star. Due dipendenti dell'aeroporto Wilson di Nairobi e un agente sono stati elogiati per aver restituito la valigia che conteneva 2,4 milioni di Scellini kenyoti (circa 197mila dollari), telefoni e un iPad.

Si tratta del supervisore della sicurezza dell'area bagagli, Joseph Kabangi, e l'addetto, Martin Kamau, e il poliziotto Braejeliner Fikiri, di stanza al secondo scalo aeroportuale di Nairobi. "Ricordo che era all'inizio del mese scorso, c'erano passeggeri che stavano trasferendo i loro bagagli dal carrello al furgone turistico e uno di loro in qualche modo ha dimenticato la sua borsa… Era una piccola borsa marrone", ha detto Kabangi.

Durante i controlli di rito per la sicurezza, i tre hanno scoperto che la valigia dimenticata apparteneva a Benson Nickolson, turista britannica appena tornato da un safari, e conteneva contanti in dollari e scellini kenioti, oltre a telefonini, un tablet e varie carte di credito.

"Avevamo i suoi contatti – ha spiegato il supervisore della sicurezza –, lo abbiamo chiamato e lui ci ha trovato in ufficio, ha identificato la borsa e ha detto che era sua. Se non si fosse presentato quel giorno, l'avremmo registrata e tenuta in custodia".

Ogni bagaglio dimenticato viene conservato per almeno 90 giorni prima di essere consegnato all'Agenzia delle Entrate del Kenya.

La Kenya Airports Authority (KAA) ha affermato che i tre saranno ricompensati per il bel gesto. "L'integrità è il nostro valore fondamentale, è il nostro business. Ognuno ha sempre riavuto ciò che ha perso", ha affermato Kabangi.