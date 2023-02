Turchia, è morto il bambino estratto vivo dalle macerie insieme ai genitori a 296 ore dal sisma Non ce l’ha fatta il bambino di 12 anni estratto vivo dalle macerie di un palazzo crollato ad Antiochia, in Turchia, dopo il sisma del 6 febbraio scorso. Il piccolo, salvato insieme ai genitori 296 ore dopo il terremoto, è morto poco dopo.

A cura di Chiara Ammendola

È morto il bambino di 12 anni che era stato salvato in Turchia 296 ore dopo il sisma. Secondo quanto riportano i media turchi, il piccolo, estratto insieme ad altre due persone, sarebbe morto in ambulanza mentre veniva portato in ospedale.

La notizia del ritrovamento era stata data questa mattina quando, sotto le macerie di un edificio crollato a Hatay, nel sud della Turchia, tredici giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese e la Siria il 6 febbraio, uccidendo più di 45.000 persone. Secondo quanto riportato dall'emittente privata turca Nty il 12enne era stato estratto dalle macerie di un edificio del distretto di Antiochia, nella provincia di Hatay, insieme a due adulti che si è scoperto essere i genitori.

I soccorritori kirghizi, che hanno estratto la famiglia dalla macerie, hanno affidato immediatamente i tre ai medici ma purtroppo per il bambino non c'è stato nulla da fare. A sopravvivere sono stati la madre ed il padre ma il piccolo è morto per la grave disidratazione. Non c'è stato niente da fare neanche per i due fratelli del bambino, estratti senza vita dalla macerie.

Intanto ha superato i 45 mila morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria, secondo un ultimo bilancio pubblicato sul sito della Reuters. Bilancio destinato ad aumentare ulteriormente, con numerosi dispersi ancora sotto le macerie di 264 mila edifici distrutti. Le vittime in Turchia sono 39.672, mentre sono 5.800 in Siria, da dove da giorni non si hanno notizie a causa della difficoltà di arrivo da parte degli aiuto internazionali.