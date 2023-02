Turchia, 17enne salvato dopo 94 ore sotto le macerie: “Per sopravvivere ho dovuto bere la mia urina” Un giovane di 17 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 94 ore dalla scossa di terremoto che ha sconvolto Turchia e Siria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Adnan Muhammed Korkut è stato salvato dai soccorritori dopo 94 ore trascorse sotto le macerie di un edificio crollato nella città turca di Gaziantep, nei pressi dell'epicentro del terremoto. Il 17enne ha raccontato di essere stato costretto a bere la sua urina per poter sopravvivere.

Quando è stato estratto vivo dalla protezione civile, il giovane ha sorriso alla folla di amici e parenti che stavano aiutando a scavare. Senza forze è stato messo su una barella e portato via per ricevere tutte le cure del caso.

"Grazie a Dio siete arrivati" ha detto l'adolescente abbracciando la madre davanti ai soccorritori. "Grazie a tutti voi che avete lavorato per aiutarmi" ha detto poi mentre veniva caricato sulla barella, tra gli applausi delle persone presenti. "Ho un figlio identico a te – ha raccontato il soccorritore che lo ha estratto vivo dalle macerie -. Per salvarti non ho dormito per quattro giorni. Sapevo che eri qui sotto e giuro che non ho dormito, ho cercato solo di estrarti vivo".

Con il trascorrere dei giorni, le speranze di trovare nuovi sopravvissuti tra le macerie dei palazzi crollati in Turchia e in Siria dopo il terremoto di lunedì si sono ridotte drasticamente. Secondo gli esperti, infatti, le possibilità di trovare altri sopravvissuti tra le macerie sono attualmente del 6%. Nonostante questo, altre sei persone sono state estratte vive dalle macerie dopo 102 ore dalla catastrofe.

I superstiti sono stati salvati dalle macerie di un edificio crollato ad Antakya, una delle città maggiormente colpite dal sisma nella provincia i Hatay. Altri segnali di vita sono giunti da almeno 3 persone imprigionate tra le macerie della stessa palazzina. Secondo il bilancio ufficiale, le vittime tra i due Paesi colpiti sono ormai più di 20.000 mentre i dispersi sono ancora centinaia.