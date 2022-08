Trump si vantò di conoscere la cattiva vita sessuale di Macron Le rivelazioni di Rolling Stone che cita fonti interne alla Casa Bianca: i due presidenti non sono mai andati d’accordo.

A cura di Biagio Chiariello

Donald Trump si sarebbe più volte vantato con i suoi più stretti collaboratori di essere a conoscenza di "dettagli illeciti sulla vita sentimentale e privata" del presidente francese Emmanuel Macron. Lo riporta Rolling Stone, citando alcune fonti.

Secondo la rivista specializzata nella cultura pop nel raid dell'Fbi nella tenuta di Trump a Mar-a-Lago, le autorità hanno sequestrato documenti sensibili, incluso uno intitolato "info re: President of France".

Non è accertato però se tale documento contenga davvero dettagli sulla vita personale di Macron. Allo stesso tempo Rolling Stone non ha confermato se le informazioni sequestrate sul presidente francese fossero classificate o provenissero dall'intelligence statunitense.

Macron, 44 anni, è sposato dal 2007 con Brigitte, 69, che era la sua insegnante personale. Al di là dell'aspetto sessuale, l'indiscrezione potrebbe essere sufficiente a scatenare uno scandalo diplomatico tra Francia e Stati Uniti.

Funzionari francesi e americani starebbero ora cercando di capire quali informazioni avesse realmente Trump su Macron, secondo "altre due fonti che hanno familiarità con la situazione" sentite dalla rivista. L'Eliseo per il momento tace: "Non commenteremo i procedimenti giudiziari in un Paese straniero, in questo caso gli Stati Uniti", ha affermato un funzionario dell'Eliseo.

Va detto che tra Trump e Macron non c'è mai stato grande feeling. L'ex presidente USA aveva definito il suo omologo francese un "rompiscatole" e, in un'occasione, lo avrebbe chiamato "wussy", una forma slang che significa "effemminato".