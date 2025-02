video suggerito

Trump: "L'Ucraina potrebbe essere russa un giorno. Voglio da Kiev 500 miliardi in terre rare" Donald Trump durante una intervista a FoxNews: "L'Ucraina potrebbe essere russa un giorno. Potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo. Ma avremo tutti questi soldi lì dentro e dico che li voglio indietro".

A cura di Ida Artiaco

Trump show durante una lunga intervista rilasciata a Bret Baier dell'emittente FoxNews. Il presidente USA ha commentato la guerra in Ucraina, affermando che a Kiev "hanno terreni di enorme valore in termini di terre rare, petrolio e gas e altro. Voglio che i nostri soldi siano al sicuro, perché stiamo spendendo centinaia di miliardi di dollari. E potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo, potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non essere russi un giorno, ma i nostri soldi sono lì e li voglio indietro".

L'ex tycoon ha sottolineato di aver detto loro che "voglio l'equivalente in terre rare, circa 500 miliardi di dollari. E sostanzialmente hanno già accettato, quindi almeno non ci sentiamo stupidi. Ho detto loro che dobbiamo ottenere qualcosa, non possiamo continuare a pagare questi soldi".

Ma soprattutto Trump ha lasciato aperta la possibilità che l'Ucraina "possa essere russa un giorno. Potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo. Potrebbero essere russi un giorno, o potrebbero non essere russi un giorno – ha detto – ma avremo tutti questi soldi lì dentro e dico che li voglio indietro". L'inquilino della Casa Bianca ha poi confermato che l'inviato per l'Ucraina, Keith Kellogg, sarà presto a Kiev, probabilmente intorno al 20 febbraio.

Le dichiarazioni del presidente USA arrivano dopo il suo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin – con il quale ha affermato di aver sempre avuto un buon rapporto – e mentre si avvicina il faccia a faccia tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelelnsky, e il vicepresidente J.D. Vance alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza prevista questa settimana. Zelensky, dal canto suo, nei gironi scorsi aveva assicurato che il suo Paese era pronto ad accogliere "investimenti da parte di aziende americane" nelle sue terre rare, sottolineando tuttavia che "parte delle nostre risorse minerarie" si trova nella zona occupata dai russi.