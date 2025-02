Trump: “Ho parlato con Putin, vuole che la gente smetta di morire in Ucraina”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Vladimir Putin e Donald Trump durante un vertice nel 2018

Donald Trump ha rivelato di aver parlato al telefono con Vladimir Putin; in una intervista al New York Post il leader americano ha detto di aver avuto una lunga conversazione con il suo omologo russo che, ha aggiunto, "vuole che la gente smetta di morire". "Tutti quei morti. Giovani, giovani, belli. Sono come i vostri figli, due milioni, e per nessuna ragione".

Il presidente statunitense ha solo precisato che è "meglio non dire" quante volte ha parlato con la controparte russa con cui ha detto di avere "un buon rapporto". Non ha quindi spiegato se ha parlato con Putin prima o dopo il suo insediamento alla Casa Bianca lo scorso gennaio. Secondo il capo della Casa Bianca la guerra – iniziata ormai quasi tre anni fa – "non sarebbe mai scoppiata" se fosse stato presidente nel 2022. "Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin", ha detto, definendo il suo predecessore Biden "un imbarazzo per la nostra nazione. Un imbarazzo totale".

Trump ha detto di avere un piano concreto per porre fine alla guerra. "Spero di fare in fretta. Ogni giorno muoiono molte persone. Questa guerra in Ucraina è così brutta, voglio porre fine a questa dannata cosa". Rivolgendosi al Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz , che lo ha raggiunto nel suo studio a bordo dell'Air Force One venerdì sera, il presidente ha detto: "Facciamo partire queste riunioni. Ogni giorno muoiono delle persone, giovani soldati vengono uccisi. Giovani uomini, come i miei figli. Da entrambe le parti, su tutto il campo di battaglia".

La prossima settimana il vicepresidente USA Vance incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Trump ha dichiarato di voler raggiungere un accordo da 500 milioni di dollari con il leader di Kiev per accedere ai minerali di terre rare e al gas in Ucraina, in cambio di garanzie di sicurezza in un eventuale accordo di pace.