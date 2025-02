Guerra in Ucraina, Trump: “La prossima settimana incontrerò Zelensky e parlerò con Putin”

video suggerito

"La prossima settimana probabilmente incontrerò il presidente Zelensky e parlerò col presidente Putin". A dirlo Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale a margine dell'incontro con il premier giapponese Shigeru Ishiba. Il capo della Casa Bianca discuterà coi leader di Kiev e Mosca di un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, giunta ormai quasi al terzo anno.

La Russia: "Pronti a negoziare"

L'annuncio di Donald Trump arriva a poche ore di distanza da quella del Cremlino, che si è detto pronto al dialogo con la parte ucraina, "poiché la risoluzione di tutti i conflitti avviene attraverso i negoziati". Quando i giornalisti hanno chiesto se Mosca fosse pronta a scendere a compromessi nel contesto dei progressi dell'offensiva russa in Ucraina, il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov ha risposto: "La Russia rimane pronta per i negoziati. Abbiamo parlato ripetutamente a vari livelli, prima di tutto a livello di capo di stato". Il rappresentante del Cremlino ha osservato che "in ogni caso, un accordo deve arrivare come risultato di negoziati". "Pertanto, non c'è ancora nulla di concreto su questa questione", ha aggiunto Peskov.

Il governo ucraino: "L'adesione all'UE avverrà"

Intanto il governo di Kiev insiste sul fatto che l'Ucraina sta cercando di entrare a far parte sia dell'Ue che della Nato, nonostante le voci secondo cui il presunto piano di pace di Donald Trump proporrebbe di registrare il rifiuto del Paese di aderire all'Alleanza Nord Atlantica. Olha Stefanishyna, vice primo ministro per l'Integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina, ha dichiarato alla stampa a margine della conferenza "L'adesione dell'Ucraina all'UE: dare forma a un'agenda di trasformazione". A Stefanishyna è stato chiesto di commentare le notizie riferite dai media, secondo cui il piano di pace di Donald Trump conterrebbe una clausola sul rifiuto dell'Ucraina di aderire alla NATO e proporrebbe invece di aderire all'UE entro il 2030.

Il vice primo ministro ha detto di non essere stata coinvolta nel processo di negoziazione della risoluzione della guerra e di non essere a conoscenza dell'esistenza di documenti o piani. "Ma so per certo che la mia posizione include le parole ‘integrazione europea' ed ‘euro-atlantica', e questi obblighi sono nella Costituzione", ha detto. "Dobbiamo partire da una posizione forte, indipendentemente dal fatto che l'adesione all'UE sia o meno nei piani di pace. L'adesione dell'Ucraina all'Ue avverrà, quindi non è una questione di discussione o di negoziazione", ha detto Stefanishyna.