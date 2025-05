video suggerito

Trump licenzia consigliere per la sicurezza nazionale Waltz ma lo nomina all'ONU: Rubio al suo posto Trump ha rimosso Mike Waltz dall'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione e per lui ha trovato un altro ruolo, quello di ambasciatore all'ONU. A sorpresa ha nominato Rubio consigliere ad interim.

A cura di Antonio Palma

Come era stato largamente preannunciato dopo la fuga di notizie che ha toccata la Casa Bianca, Trump ha licenziato Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma per lui, a sorpresa, ha trovato un altro ruolo, quello di ambasciatore all'ONU. Dopo le insistenti voci, lo ha confermato lo stesso presidente Usa in un post sui social giovedì sera.

Nello stesso post su Truth Social, Trump ha annunciato anche il successore di Waltz che per il momento sarà Marco Rubio, con un incarico ad interim. Waltz diventa così il primo membro di alto rango dell'amministrazione a lasciare la Casa Bianca durante il secondo mandato di Trump senza però perdere la stima del presidente.

"Fin dal periodo in cui ha indossato l'uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione", ha scritto Trump nel post social, aggiungendo: “So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo”.

L’ormai ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense era stato al centro delle polemiche dopo aver inavvertitamente aggiunto il giornalista Jeffrey Goldberg, caporedattore dell'Atlantic, a una chat di gruppo di Signal che condivideva informazioni sensibili sugli attacchi missilistici statunitensi in Yemen ancora prima che avvenissero.

Dopo aver cercato di smentire i fatti e aver minimizzato l’accaduto, Trump ha dovuto cedere all’evidenza del cosiddetto caso Signalgate. La decisione però è arrivata solo negli ultimi giorni dopo un’indagine interna che ha scoperto che Waltz aveva erroneamente salvato il numero del direttore dell'Atlantic. Con lui lascerà l'incarico anche il suo vice, Alex Wong.

Dopo l’annuncio ufficiale, Waltz ha pubblicato una breve dichiarazione su X, insieme a uno screenshot dell'annuncio del presidente. Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio al Presidente Trump e alla nostra grande nazione", ha scritto. L’amministrazione Trump infatti ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione

“Mi piace Mike. Penso che sia una persona fantastica. Ha la fiducia sia mia che del presidente. Ma pensavamo anche che sarebbe stato un ambasciatore migliore alle Nazioni Unite, una volta superata questa fase” ha affermato ad esempio il vice presidente Vance. Del resto la posizione di ambasciatore alle Nazioni Unite rimaneva vacante dopo che Trump ha ritirato la nomina della sua prima scelta, la deputata di New York Elise Stefanik.

Intanto la decisione di Trump di nominare Rubio consigliere ad interim per la sicurezza nazionale ha colto di sorpresa i funzionari del Dipartimento di Stato. Con questa nomina, infatti, Rubio ricopre un totale di quattro incarichi nell'amministrazione Trump. Oltre a essere Segretario di Stato e Consigliere ad interim per la Sicurezza Nazionale, attualmente ricopre anche le cariche di amministratore facente funzioni dell'USAID e di archivista nazionale facente funzioni.