video suggerito

Trump Jr contro Biden dopo l’ok ai missili a Kiev: “Farà partire la terza Guerra Mondiale” “Vogliono un’escalation in Ucraina prima di lasciare la Casa Bianca” è l’accusa dei fedelissimi di Trump dopo la decisione del Presidente Joe Biden di autorizzare Kiev a usare i missili americani a lungo raggio per colpire la Russia. Trump Jr: “Vogliono terza guerra mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Vogliono far scoppiare la Terza Guerra Mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace” così Donald Trump Jr si è scagliato contro la decisione del Presidente Joe Biden di autorizzare Kiev a usare i missili americani a lungo raggio per colpire la Russia. La mossa del numero uno della casa Bianca ha sorpreso non poco i repubblicani e tantissime sono state le critiche dei fedelissimi di Trump e del suo ambiente dopo la notizia.

Mentre Trump non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla decisione di Biden, attacchi all’amministrazione uscente sono arrivati da tutti gli alleati. Tra questi il figlio maggiore Donald Trump Jr. che su X ha fatto riferimento alla scelta di Biden senza però nominarlo direttamente. “Sembra che il Complesso Militare-Industriale voglia assicurarsi di far scoppiare la Terza Guerra Mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite” ha scritto Biden Jr, aggiungendo: “Bisogna bloccare quei trilioni di dollari”.

"Vogliono un'escalation prima di lasciare", gli ha fatto eco anche il repubblicano Richard Grenell. Proprio il riferimento a un presunto blitz dei democratici nella guerra in Ucraina, per mettere i bastoni tra le ruote della nuova amministrazione, è la lettura di tutti i fedelissimi di Trump.

Trump infatti aveva affermato che se si fosse seduto al tavolo delle trattative con Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la guerra sarebbe finita "entro 24 ore". Per molti analisti una soluzione veloce del conflitto però potrebbe favorire Putin perché Trump potrebbe tagliare significativamente le risorse a Kiev con ripercussioni decisive sulla guerra contro la Russia.

"Come ha detto il presidente Trump durante la campagna elettorale, è l'unica persona che può unire entrambe le parti per negoziare la pace e lavorare per porre fine alla guerra e fermare le uccisioni” ha ribadito anche il direttore delle comunicazioni di Trump.

L'amministrazione Biden in realtà aveva già confermato di voler continuare a rafforzare il sostegno militare degli Stati Uniti all'Ucraina fino all’ultimo minuto del suo mandato e con un nuovo stanziamento economico riuscirà a garantire le risorse necessarie per la guerra contro la Russia anche per il nuovo anno.

Biden ha autorizzato uso Atacms solo nel Kursk

Secondo quanto riportano i media Usa, Biden ha autorizzato l'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio solo nella regione russa di Kursk sopratutto in chiave anti norcoreana. Una fonte dell'amministrazione ha riferito ad Axios che la decisione di Biden è stata comunicata all'Ucraina circa tre giorni fa e che la motivazione alla base di tutto è dissuadere la Corea del Nord dall'inviare altre truppe sul fronte ucraino. I funzionari statunitensi sperano che, se le truppe nordcoreane a Kursk venissero colpite, Pyongyang potrebbe rivedere la decisione di inviare truppe in Russia.