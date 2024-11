video suggerito

Ucraina, massiccio attacco aereo russo su Kiev, Blinken: "Biden sosterrà Zelensky fino all'ultimo" Mosca ha fatto alzare in volo quasi un centinaio di droni oltre a lanciare missili per colpire la regione di Kiev. Intanto la Russia si prepara ad attacco di terra lungo il fronte meridionale. Blinken: "Biden userà tutti i giorni a disposizione per rafforzare l'Ucraina".

A cura di Antonio Palma

Un nuovo massiccio attacco aereo russo ha colpito l’Ucraina nelle scorse ore con ondate di droni e missili che hanno preso di mira la regione di Kiev. Mosca ha fatto alzare in volo quasi un centinaio di droni oltre a lanciare missili sia a lunga che a media gittata. Lo ha confermato lo stesso Zelensky assicurando la pronta reazione dell’antiaerea fornita dall’occidente. Proprio sugli aiuti militari di Nato e Usa, è intervenuto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, assicurando che il Presidente Biden garantirà il suo sostegno all’Ucraina fino all’ultimo prima di cedere la Casa Bianca a Trump.

Zelensky: "90 droni russi hanno attaccato l'Ucraina"

"Questa mattina c'è stato un altro attacco combinato da parte della Russia contro le nostre città, e c'è stata una risposta efficace da parte della nostra difesa aerea. I missili russi, compresi quelli balistici, i missili da crociera che hanno attaccato Kiev e i droni sono stati abbattuti. In totale, circa 90 droni d'attacco hanno attaccato l'Ucraina" ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Secondo le forze armate ucraine, i russi hanno utilizzato missili da crociera lanciati dall'aria, missili balistici come gli Iskander e droni di diverso tipo per prendere di mira nuovamente la regione di Kiev dopo 73 giorni. L'allarme aereo è scattato alle 7:30 ora locale (le 6:30 in Italia). In precedenza era stato già lanciato l’allarme per i missili da crociera che si stavano avvicinando alla regione. L'attacco è durato più di 2 ore e al momento non ci sono informazioni su vittime o danni.

La Russia si prepara ad attacco di terra lungo il fronte meridionale

Un portavoce militare ucraino ha confermato che dagli spostamenti sul campo da battaglia si conferma la preparazione di un attacco su larga scala lungo il fronte meridionale. "I russi si stanno preparando da tempo, da diverse settimane, a condurre operazioni di assalto in diverse direzioni, in particolare nella direzione di Zaporizhia ", ha detto Vladyslav Voloshyn all'Agenzia France-Presse. Le truppe russe si stanno concentrando sulle aree attorno a Vremivka, Gulyaipole e Robotyne. Nel frattempo la Russia ha preparato anche altri 50mila soldati, tra cui combattenti nordcoreani, per espellere le forze ucraine dalla regione russa di Kursk.

Blinken: "Biden userà tutti i giorni a disposizione per rafforzare l'Ucraina"

L’Ucraina dal suo canto sta rafforzando le difese di prima linea per reggere l’urto e conta sul sostegno dell’Occidente. "Abbiamo un programma molto intenso e importante per i prossimi due mesi e, come ha detto il segretario generale Nato, il presidente Biden ha pienamente intenzione di portare a termine il lavoro e di usare ogni giorno per continuare a fare ciò che abbiamo fatto in questi ultimi quattro anni, ovvero rafforzare questa Alleanza, che è fondamentale per la sicurezza degli Stati Uniti e la sicurezza dei paesi in tutta Europa” ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Lo faremo anche per continuare a rafforzare tutto ciò che stiamo facendo per l'Ucraina, per assicurarci che possa difendersi efficacemente dall'aggressione russa" ha aggiunto.