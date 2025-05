video suggerito

Trump esulta per l’accordo sui dazi con il Regno Unito, ma non dice cosa c’è dentro Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno detto di aver raggiunto un accordo commerciale a seguito dei dazi imposti da Donald Trump, ma non hanno chiarito i contenuti. Il presidente Trump ha detto che si tratta di un traguardo “storico”, ma da quanto emerge sarebbe in gran parte un quadro generale da definire nei prossimi mesi, e non un accordo conclusivo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Trump ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un "accordo storico" che "viene annunciato nel giorno in cui, ottant'anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della guerra in Europa". Così il premier britannico Keir Starmer ha definito l'accordo commerciale che Stati Uniti e Regno Unito avrebbero raggiunto. Un'intesa "molto conclusiva" per gli Usa, secondo Trump, che sarebbero "molto vicini" a firmare molti altri accordi simili con altri Paesi. In realtà però nessuno dei due leader ha fornito dettagli sui contenuti dell'accordo, presentato in pompa magna con conferenza stampa in contemporanea e in collegamento telefonico sulle due sponde dell'Atlantico. E lo stesso Trump ha ammesso che "i dettagli finali saranno messi per iscritto nelle prossime settimane".

Insomma, l'impressione è che si tratti più di un'intesa di massima, con alcune concessioni specifiche e accordi generali su altre aree, che non entrerà subito in vigore e richiederà ulteriori negoziati, piuttosto che di un accordo "conclusivo". Sia Starmer che Trump, però, l'hanno presentato come una vittoria politica. Il primo ha potuto rivendicare il rapporto tra il suo Paese e gli Usa, mentre il secondo ha affermato che la politica dei dazi sta funzionando, che Londra "finora è stata un po' chiusa e ora si sta aprendo" sul piano commerciale, e che presto arriveranno molti altri accordi con altri Paesi. Il tutto nelle stesse ore in cui l'Ue annunciava una lista di possibili controdazi se l'intesa non dovesse arrivare.

Come detto, i dettagli dell'accordo non sono stati resi noti. In una nota Downing Street ha fatto sapere che i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle auto britanniche non dovrebbero sparire, ma semplicemente ridursi dal 27,5% attuale al 10%, e solo per 100mila veicoli all'anno. I dazi sull'industria siderurgica, invece, dovrebbero passare dal 25% a zero.

Leggi anche Il piano di Trump per deportare i migranti in Libia su voli militari

Un altro punto dovrebbe riguardare gli alimenti, in particolare la carne: una parte delle esportazioni dal Regno Unito agli Usa dovrebbe essere libera da tariffe. Ma Starmer ha specificato che non ci saranno compromessi per gli standard di qualità dei prodotti, quindi la carne statunitense (trattata con ormoni non consentiti dalle regolamentazioni britanniche) non sarà inclusa.

Al di là di questi elementi, le autorità non hanno diffuso un testo né i contenuti dettagliati dell'accordo. Trump ha detto che "le importazioni americane saranno trattate con corsie preferenziali", senza chiarire cosa significhi, citando manzo, etanolo e prodotti agricoli. "Questo accordo porterà il Regno Unito in allineamento economico e di sicurezza con gli Stati Uniti", ha aggiunto, definendo lo UK "uno dei più grandi alleati degli Stati Uniti".

Resta il fatto che, con tutta probabilità, le trattative dovranno continuare nelle prossime settimane. Ma Trump, a un giornalista che gli chiedeva se non avesse esagerato nel presentare l'accordo, ha detto che è un testo "molto convincente", anche se "possiamo ampliarlo".

A proposito degli altri Paesi, il presidente Usa ha detto che la sua amministrazione è "molto vicina" a stringere altri accordi. Anche in questo caso, però, non ha dato nessuna informazione aggiuntiva. Parlando dell'Unione europea ha detto: "Ci hanno trattato in modo estremamente ingiusto, è stato difficile e loro si sono danneggiati da soli, ora vogliono davvero concludere un accordo". E ha aggiunto che ha intenzione di incontrare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.