Trump dice che vorrebbe fare il dittatore Usa per un giorno dopo la rielezione: ecco cosa farebbe In un’intervista rilasciata a un conduttore di Fox News, Donald Trump ha detto che se rieletto durante la tornata presidenziale del 2024, vorrebbe essere “un dittatore, ma solo per il primo giorno”.

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Donald Trump ha dichiarato di voler "essere un dittatore, ma solo per un giorno". La dichiarazione dell'ex presidente degli Usa è arrivata durante un'intervista trasmessa da Fox News. Alla domanda del conduttore, Sean Hannity, Trump ha dichiarato che, se rieletto alla tornata del 2024, "sarà un dittatore, ma solo per il primo giorno".

Hannity, durante la trasmissione Tv per gli elettori dell'Iowa trasmessa su Fox News, ha chiesto all'ex presidente di rassicurare gli elettori, promettendo di "non abusare dei propri poteri per punire i nemici" in caso di rielezione. Nonostante la richiesta specifica del conduttore, Trump è rimasto molto criptico: ha evitato qualsiasi riferimento alle vendette e ha aggiunto di voler "essere un dittatore" solo per un giorno.

"Voglio essere un dittatore soltanto per il primo giorno – ha affermato davanti allo sbigottito conduttore -. Chiuderà le frontiere e poi trivellerò, trivellerò e trivellerò". Un programma elettorale sicuramente non chiarissimo, almeno per quanto riguarda l'uso delle trivelle, che però ha subito provocato la reazione del team di Joe Biden, il presidente Usa attualmente in carica.

Leggi anche Femminicidi, Nordio dice che in Italia arrivano migranti che percepiscono la donna come una cosa

"Se Trump non fosse candidato – ha sottolineato Biden – non so se mi ricandiderei per le elezioni del 2024. Ci ha detto esattamente quello che farà se sarà rieletto e questa sera ha detto che sarà un dittatore dal primo giorno. Gli americani dovrebbero credergli". Sono tante le perplessità anche da parte dei repubblicani anti-Trump, che ritengono che gli Stati Uniti possano scivolare in una dittatura in caso di un suo nuovo mandato alla Casa Bianca.

Davanti al conduttore di Fox News, il tycoon ha cercato di non rispondere direttamente alla domanda sull'abuso di potere e sulla vendetta nei confronti degli oppositori. "Intende quello che loro stanno facendo a me? – ha invece commentando riferendosi all'attuale governo -. Io la adoro. Non sarò un dittatore, no. A parte il primo giorno. Chiuderò le frontiere e trivellerò, ma dopo non sarò più un dittatore".

Sulla replica di Biden, che ha affermato di aver avuto dubbi sulla propria ricandidatura per la rielezione, Trump ha dichiarato: "Personalmente non penso che ce la possa fare fisicamente. Mentalmente direi che sta messo egualmente male, e forse peggio".

Alla domanda su chi potrebbe sostituire Biden in un confronto con lui, il 77ennne Trump, ora candidato super favorito delle primarie repubblicane, ha indicato il Gavin Newsom. "L'ho visto l'altra sera al dibattito – ha detto riferendosi allo scontro tv tra il governatore della California e Ron DeSantis, governatore della Florida – è scaltro, è vero, ma non ha i fatti".