video suggerito

Trump cambia idea e sospende i dazi in Messico e Canada fino al 2 aprile Il presidente americano ha annunciato la sospensione di quasi tutti i dazi imposti su Canada e Messico fino al 2 aprile. La decisione è arrivata dopo una telefonata con la presidente messicana Claudia Sheinbaum Pardo e al termine di una giornata caratterizzata dai segnali negativi delle borse, allarmate dall’incertezza delle politiche commerciali Usa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Trump ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione di quasi tutti i dazi imposti su Canada e Messico fino al 2 aprile. Dopo aver parlato con la presidente messicana Claudia Sheinbaum, l'inquilino della Casa Bianca ha fatto sapere su Truth, di aver concordato "che il Paese non sarà tenuto a pagare dazi su nulla che rientri nell'accordo commerciale fino al 2 aprile".

La pausa nelle tariffe del 25% riguarderà tutti i settori e i prodotti coperti dall'accordo di libero scambio nordamericano, il cosiddetto Usmca (United States- Mexico – Canada Agreement).

Trump ha spiegato di averlo fatto "per rispetto" nei confronti della presidente Sheinbaum. "Il nostro rapporto è stato molto buono e stiamo lavorando duramente, insieme, al confine, per impedire agli immigrati clandestini di entrare negli Stati Uniti e per fermare il fentanyl. Grazie alla Sheinbaum per il suo duro lavoro e la sua cooperazione", ha scritto.

La decisione riguarda anche il Canada che – ha affermato il premier Justin Trudeau – "continuerà a essere in guerra commerciale" con gli Stati Uniti per "il prossimo futuro", anche se ci saranno "pause sui dazi in certi settori". "Il nostro obiettivo resta quello di far rimuovere tutte le tariffe", ha aggiunto.

La presidente del Messico ha definito un "risultato senza precedenti" la decisione di revocare le tariffe. Col presidente americano "abbiamo avuto una telefonata eccellente e rispettosa in cui abbiamo convenuto che il nostro lavoro e la nostra collaborazione hanno dato risultati senza precedenti, nel rispetto delle nostre sovranità", ha raccontato. "Continueremo a lavorare insieme, in particolare su questioni di migrazione e sicurezza, che includono la riduzione dell'attraversamento illegale di fentanyl verso gli Stati Uniti, così come di armi verso il Messico", ha proseguito Sheinbaum. "Come ha detto il presidente Trump, il Messico non sarà tenuto a pagare dazi su tutti i prodotti all'interno dell'Accordo di libero scambio nordamericano. Questo accordo è valido fino al 2 aprile, quando gli Stati Uniti annunceranno dazi reciproci per tutti i Paesi", ha concluso.

Dopo aver esteso la sospensione anche alle esportazioni canadesi coperte da un accordo commerciale con gli Usa, Ottawa ha fatto sapere che rinvierà l'imposizione di una seconda ondata di dazi su 125 miliardi di dollari di prodotti americani. Ad affermarlo è stato il ministro delle Finanze Dominic LeBlanc. Anche in questo caso la misura resterà in vigore fino al 2 aprile.

L'ultima mossa di Trump arriva al termine di una giornata segnata dagli allarmi negativi delle borse, in forte calo a causa dell'incertezza legata alle sue politiche commerciali. Tuttavia il presidente americano ha assicurato di non aver adottato questa decisione per il crollo dei mercati. "Non li ho nemmeno guardati", ha dichiarato.