video suggerito

Trump al summit dei conservatori sull’Ucraina: “Da noi 300 miliardi, ora ci risarciscano con terre rare” Donald Trump è intervenuto al summit dei conservatori statunitensi, sottolineando di aver “chiesto le terre rare” a Kiev come risarcimento gli aiuti militari dati dagli Usa nel conflitto contro la Russia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Donald Trump è intervenuto al Cpac, il summit dei conservatori americani che quest'oggi si è tenuto a Washington. Durante l'incontro, è intervenuta anche la premier italiana Giorgia Meloni, che sull'Ucraina ha detto di "riconoscere l'aggressione brutale" della Russia ai danni di Kiev e di confidare in una "pace giusta" con l'aiuto degli Stati Uniti.

Trump ha invece sparato a zero su Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino che si è visto escludere dal tavolo delle trattative tra Usa e Russia per un accordo dopo 3 anni di guerra in Ucraina. "Ho parlato con Putin e Zelensky – ha affermato riferendosi alla guerra – e sto cercando di riprendere i nostri soldi".

Secondo Trump, in cambio dei 300 miliardi di dollari statunitensi. Kiev dovrebbe corrispondere "terre rare e petrolio". "L'Europa – ha affermato – ha dato 100 miliardi all'Ucraina come prestito".

L'accordo sulle terre rare e le minacce per Starlink

È infatti stato reso noto proprio in mattinata che la Casa Bianca ha chiesto all'Ucraina di "accettare l’accordo sull’estrazione delle terre rare". A dirlo sono stati i giornalisti giornalisti Andrea Shalal e Joey Roulette, secondo i quali dagli Stati Uniti ci sarebbero state pressioni, minacciando di fatto Kiev di privarla della connessione internet e dei sistemi per difendersi dagli attacchi russi se non firmerà l'accordo da centinaia di miliardi per lo sfruttamento delle sue risorse minerarie.

Secondo quanto ha fatto trapelare il Wall Street Journal, l'accordo sarebbe quasi chiuso, ma Zelensky avrebbe frenato perché non vuole "vendere il proprio Paese". Le ricchezze del sottosuolo ucraino sono considerate da Trump la principale merce di scambio che Kiev può offrire per "risarcire" degli aiuti militari ricevuti dall'inizio della guerra.

Elonk Musk ha attaccato Reuters e Associated Press che hanno diffuso la notizia, sostenendo che l'agenzia di stampa "diffonde bugie" sulle minacce dei tagli su Starlink, che permette la connessione internet, all'Ucraina.

"Questo è falso. Reuters e Ap stanno mentendo" ha solo affermato.