Meloni al summit dei conservatori Usa: "Trump non si allontanerà da Ue, per Kiev ci vuole pace giusta" Giorgia Meloni è intervenuta in video conferenza al raduno dei conservatori statunitensi a Washington. Accolta dagli applausi, ha sottolineato l'amicizia tra Europa e Usa.

A cura di Gabriella Mazzeo

"Il presidente americano Donald Trump non si allontanerà dall'Europa, i nostri avversari sperano che questo accada, ma non succederà. Conoscendolo come un leader forte ed efficace, so che chi spera in divisioni verrà smentito". A dirlo è la premier Giorgia Meloni, intervenuta in serata in video collegamento al Cpac, il raduno dei conservatori statunitensi che si è tenuto a Washington. La premier italiana è stata anticipata da un'ovazione da parte del pubblico presente.

Meloni è stata presentata come "la leader che sta riportando l'Italia sulla giusta strada". "Cpac ha capito prima di tanti altri la battaglia politica per i valori dei conservatori e che non si combatte solo negli Usa, ma è del mondo occidentale" ha affermato la premier italiana.

"So che alcuni di voi potrebbero vedere l'Europa come lontana – ha sottolineato ancora Meloni – o addirittura perduta, ma non lo è. Sì, sono stati commessi degli errori e le priorità sono state mal riposte, soprattutto a causa delle classi dominanti che si sono susseguite in questi anni".

Meloni ha poi fatto riferimento alla situazione dell'Ucraina, in conflitto con la Russia da tre anni. La premier ha ribadito la "brutale aggressione" subita da Kiev e ha aggiunto di confidare negli Stati Uniti per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina. "Questa – ha sottolineato – può essere costruita con il contributo di tutti, ma soprattutto con forti leadership.

Meloni è stata salutata con una standing ovation dalla platea della convention a Washington. Durante l'intervento in video, ha ricordato l'importanza per l'ala conservatrice della "difesa dei confini" e della conservazione della "cultura occidentale". Meloni ha anche ribadito la vicinanza "ancora salda" tra Unione Europea e Stati Uniti, dipingendole come alleate e amiche.