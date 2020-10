È durato poco più di un quarto d'ora il primo discorso del presidente Usa Donald Trump dopo le dimissioni dall'ospedale dove era stato ricoverato per aver contratto il Covid-19. Il presidente americano si è mostrato in piedi dal balcone della Casa Bianca, 8 giorni dopo il suo primo tampone positivo. Il Tycoon è stato salutato da applausi e grida all'evento Law & Order, con la folla che scandiva "altri quattro anni", e "We love you".

"Stiamo facendo bene" nei sondaggi: "voglio ringraziarvi per essere qui e sono orgoglioso di questo Paese", ha detto il presidente Usa a una folla di 2mila persone. Molte di loro, riportano i media americani, non indossano la mascherina. "Mi sento bene", ha detto Trump parlando anche lui senza dispositivo di protezione. "Attraverso il potere della scienza e della medicina americana, sradicheremo il virus della Cina una volta per tutte".

"Andate a votare per vincere altri quattro anni insieme. Questa è il voto più importante della storia", ha dichiarato. "Joe Biden ha tradito gli elettori afroamericani e ispanici per oltre mezzo secolo".

"Non permetteremo che questo paese diventi una nazione socialista", ha detto ancora Trump. "I dem hanno vinto quasi tutti i quartieri più poveri e hanno fatto politiche che hanno portato povertà e problemi. L'Obamacare è un disastro, lo dobbiamo eliminare. Faremo qualcosa di molto meglio per la sanità e costerà molto meno". Gli elettori afroamericani e latinos "respingono le politiche "socialiste radicali di sinistra" dei democratici, e abbracciano "la nostra agenda pro-lavoro, pro-lavoratori, pro-polizia e pro-America", ha detto rilanciando il movimento Blexit, termine che indica la ‘black exit' – l'uscita degli afroamericani – dal partito democratico "Tutti i presenti qui oggi pomeriggio fanno parte del crescente movimento nazionale chiamato Blexit".

"Con la mia amministrazione il tasso di crimini è calato rispetto all'amministrazione Obama", ha aggiunto, ricordando di aver fatto per gli afroamericani più di ogni altro presidente da Lincoln.