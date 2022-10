Trovato morto dentro un trolley: chi è il bimbo di 5 anni. Arrestata la madre La macabra scoperta era stata fatta la scorsa primavera all’interno di un trolley in una zona boscosa del sud dell’Indiana (Stati Uniti). Arrestata la madre del piccolo Cairo Ammar Jordan.

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Cairo Ammar Jordan, aveva 5 anni ed era originario di di Atlanta, nello Stato USA della Georgia. Le autorità hanno identificato la salma del bimbo trovato morto all'interno di una valigia nelle zone rurali dell'Indiana all'inizio di quest'anno, come si evince in un comunicato stampa rilasciato dalla Polizia di Stato dell'Indiana.

Il corpicino è stato trovato nella contea rurale di Washington all'interno di un trolley con un "design distintivo di Las Vegas sulla parte anteriore e posteriore", aveva fatto sapere la polizia ad aprile. Le indagini erano partite dopo che un residente che stava cercando funghi aveva scoperto la valigia e immediatamente chiamato i servizi di emergenza sanitaria.

L'autopsia ha rilevato che Cairo è morto per "squilibrio elettrolitico", avevano fatto sapere i funzionari a maggio. Gli esami hanno evidenziato che il disturbo era stato probabilmente causato da una gastroenterite virale, come affermato dalla polizia di stato dell'Indiana in un comunicato stampa. La condizione è un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino che provoca vomito e diarrea, e che può portare alla disidratazione, secondo gli US Centers for Disease Control and Prevention.

Cairo con sua mamma

Gli esami tossicologici ai quali il piccolo è stato sottoposto hanno dato esito negativo, afferma il comunicato stampa. Il rapporto dell'autopsia ha anche indicato che non c'erano ferite traumatiche importanti.

La polizia ha emesso un mandato d'arresto per la madre di Cairo, Dejuane Ludie Anderson, 37 anni: dovrà rispondere di omicidio, negligenza con conseguente morte e ostruzione alla giustizia, secondo il comunicato della polizia di stato.