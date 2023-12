Trovato morto a Gaza l’ostaggio franco-israeliano Elia Toledano Il 28enne era stato sequestrato dai terroristi al festival musicale Supernova, vicino al Kibbutz Reim, il 7 ottobre.

A cura di Davide Falcioni

L'esercito israeliano ha annunciato di aver recuperato il corpo di Elia Toledano dalla Striscia di Gaza e di averlo riportato in Israele per la sepoltura. Il ragazzo, 28enne di origini franco-israeliane, era stato sequestrato dai terroristi al festival musicale Supernova, vicino al Kibbutz Reim, il 7 ottobre. La migliore amica di Toledano, Mia Schem, 21 anni, che era con lui al momento del rapimento, era stata liberata a fine novembre. Di Toledano, cittadino franco-isrealiano, dal 7 ottobre non c'erano più state notizie o prove che fosse in vita.

Il cadavere di Toledano è stato recuperato a Gaza da unità operative dell'Unità 504 della Direzione dell’intelligence militare e dalla 551a Brigata. Dopo il trasporto in Israele il corpo del giovane è stato identificato dalle autorità mediche e la sua famiglia è stata informata. Non ci sono dettagli su modalità e tempistiche della sua morte; non è stato reso noto se l'ostaggio sia stato assassinato dai miliziani di Hamas oppure sia morto a causa dei bombardamenti israeliani.

Alcune settimane fa al quotidiano Le Parisien Daniel Toledano, suo fratello maggiore, aveva detto: "Quando mi viene chiesto di descrivere Elia, mi viene in mente una parola: il suo sorriso. È appassionato di musica e lavora negli eventi, in particolare organizzando matrimoni e bar mitzvah: la sua vita quotidiana è portare gioia alle persone".

Lo scorso 7 ottobre i miliziani di Hamas hanno rapito 240 israeliani e stranieri. L'accordo temporaneo di cessate il fuoco di fine novembre ha visto il rilascio di 105 civili, tra cui 81 israeliani, 23 cittadini thailandesi e un filippino. L'ultimo rilascio risale a due settimane fa: era il 30 novembre. Con la fine della tregua e la ripresa delle ostilità a Gaza, Israele ritiene che rimangano nella Striscia ancora oltre 130 ostaggi.