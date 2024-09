video suggerito

Trovata morta bimba di 8 anni scomparsa in Turchia: arrestati genitori, fratelli e zii, corpo vicino casa Purtroppo la bambina scomparsa circa venti giorni fa è stata ritrovata morta in un sacco sulla riva di un torrente con addosso gli abiti che aveva l’ultima volta che era stata vista. La polizia aveva già arrestato lo zio, ora in manette altri venti persone tra cui genitori e fratelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

383 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di 8 anni che era scomparsa nel nulla in Turchia da 19 giorni è stata rinvenuta senza vita oggi dopo un'enorme ricerca che ha coinvolto i servizi di emergenza di tutto il Paese. Per la morte della piccola, la polizia locale ha arrestato 21 persone tra cui genitori, fratelli e zii. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sulla riva di un torrente a circa un chilometro dal villaggio in cui viveva con la sua famiglia, nascosto in un sacco.

"Purtroppo, il corpo senza vita di Narin, scomparsa nel villaggio di Tavsantepe, è stato ritrovato", ha scritto il ministro degli Interni turco. "Purtroppo la bambina scomparsa è stata trovata morta intorno alle 8.45 del mattino, con gli abiti che indossava l'ultima volta che è stata vista e in un sacco gettato sulla riva del ruscello, nascosto con una pietra" ha spiegato invece il governatore sella provincia sudorientale di Diyarbakir, dove la piccola viveva.

"Secondo i primi accertamenti, la bambina scomparsa, dopo essere stata uccisa, è stata messa in un sacco e portata sulla riva del ruscello. Dall'analisi della scena, si è capito che il sacco era ricoperto di rami di alberi e pietre in modo da non destare sospetti e dargli un aspetto naturale" ha aggiunto la stessa fonte, spiegando che la polizia oggi si è concentrata nuovamente su quel punto dopo che la zona era stata precedentemente già controllata, senza chiarire però il motivo.

Dopo giorni di ricerca, in realtà la scorsa settimana la polizia aveva già arrestato lo zio della piccola con l'accusa di omicidio e "privazione della libertà". Nei giorni successivi altre venti persone sono finite in manette. "Le indagini sulla scomparsa della bambina proseguiranno con l'autopsia sul corpo. In questa fase delle indagini, 21 sospettati sono stati arrestati" ha rivelato il ministro della Giustizia Yılmaz Tunç.

Secondo l'agenzia Anadolu, tra gli arrestati per la scomparsa della piccola ci sono sua madre, suo padre, due fratelli maggiori, tre zii e la moglie dello zio già arrestato. Tutti loro avrebbero avuto un ruolo nella drammatica vicenda. La bimba era sparita nel nulla il 21 agosto e la scomparsa aveva scatenato un'intensa attività di ricerca in Turchia, con l'adesione di numerosi personaggi noti e una campagna sui social media denominata ‘Trova Narin' che però si è conclusa nel peggiore dei modi.