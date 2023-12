Trovano auto rubata piena di regali, poliziotti si trasformano in Babbo Natale e li consegnano Chiamati a intervenire per un furto di auto, i poliziotti inglesi si sono imbattuti in una vettura piena di regali di natale già incartati e rubati altrove: hanno dovuto scoprire di chi fossero prima di consegnarli ai legittimi proprietari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli agenti della polizia inglese si sono trasformati in dei babbo natale involontari nei giorni scorsi a Bristol. Chiamati a intervenire per un furto di auto, infatti, si sono imbattuti in una vettura piena di regali di natale già incartati e hanno dovuto scoprire di chi fossero prima di consegnarli ai legittimi proprietari. Tutto è partito dalla segnalazione di una vettura rubata nella mattinata del 13 dicembre scorso dall'area di Redfield.

Poco dopo gli agenti della polizia di Avon e Somerset hanno rivenuto l'auto vicino al centro di Bristol con a bordo una coppia, un uomo e una donna che sono stati arrestati e condotti in carcere con l'accusa di furto. La sorpresa è arrivata subito dopo, durante la perquisizione della vettura. Nell'auto infatti gli agenti hanno rivenuto una serie di regali di Natale già incartati e messi nel bagagliaio del veicolo.

I regali non erano del proprietario dell'auto e così, dopo aver restituito la vettura, alla polizia non è rimasto che lanciare un appello pubblico che infine ha portato alla riconsegna dei regali ai legittimi proprietari. Dopo l'appello con tanto di foto dei bigliettini, si è scoperto infatti che i regali erano stati originariamente rubati da un'altra auto appartenente a David Jones a Longwell Green, nel Gloucestershire, nella notte del 12 dicembre.

Leggi anche Il regalo di Natale ai dipendenti è particolare: tutti a Parigi per una vacanza di tre giorni

Si trattava di regali donati alla coppia e ai loro due figli dalle sorelle dell'uomo. "Ero rimasto assolutamente sconvolto quando ho scoperto che erano stati rubati dall'auto. L'ho detto a mia sorella e alla mia compagna, ma non ero riuscito a dirlo ai bambini finché non è venuto fuori tutto" ha raccontato l'uomo ai media locali.

"Sono rimasto altrettanto sorpreso quando i regali sono stati ritrovati: è semplicemente fantastico e sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a ritrovarli" ha aggiunto l'uomo. Ai poliziotti non rimasto che assumere il compiti di Babbo Natale e consegnare i regali natalizi che erano stati smarriti. "Siamo così lieti di poter restituire questi regali di Natale rubati" ha detto l'ispettore Matt Boiles, aggiungendo: "Questo è un ottimo esempio della forza dei nostri appelli pubblici e del sostegno che riceviamo dalle nostre comunità".