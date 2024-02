Treno sfreccia per quasi 80 km senza conducente: fermato dopo 5 stazioni Un treno merci composto da 53 vagoni ha percorso a folle velocità circa 80 km prima di essere fermato. Il tutto è accaduto in India, nel Punjab, dove fortunatamente non sono stati registrati feriti. La folle corsa del treno è infatti stata arrestata senza conseguenze gravi. In corso accertamenti sull’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un treno ha percorso quasi 80 km senza il conducente in India, da Kathua a Hoshiarpur, nel Punjab. La notizia è stata riportata dalla BBC, secondo la quale i 53 vagoni del treno merci erano fermi a una stazione di Jammu per un cambio quando hanno iniziato a muoversi autonomamente, percorrendo 5 stazioni a una velocità di 100 chilometri orari. Solo a quel punto, il personale è riuscito ad arrestarne la corsa, fortunatamente senza danni. Il filmato è diventato virale sui social media.

Per evitare danni lungo la folle corsa del treno, un funzionario delle ferrovie indiane si è occupato di posizionare alcuni blocchi di legno sui binari per rallentare i vagoni. Il convoglio si è infine fermato alla stazione di Unchi Bassi e fortunatamente non sono stati registrati feriti. I media locali hanno riferito che per l'incidente sono stati sospesi 6 funzionari della stazione di Kathua.

Per l'accaduto inoltre è stata ordinata un'indagine dalle ferrovie indiane. Il tutto sarebbe avvenuto tra le 7.25 e le 9 del mattino (ora indiana) di domenica. Il treno trasportava mattoni e pietre ed era in viaggio verso il Punjab da Jammu. Il fermo presso la stazione si era reso necessario per un cambio dell'equipaggio, ma qualcosa è andato storto durante la manutenzione.

Il macchinista e l'assistente, infatti, sono scesi dal treno per il consueto cambio, ma mentre erano in pausa dal lavoro, i vagoni hanno acquisito velocità da soli attraversando 5 stazioni prima di essere fermati. Stando a quanto reso finora noto, il macchinista avrebbe dimenticato il motore acceso. Dopo il primo allarme lanciato dalla stazione di Kathua, i funzionari hanno chiuso i passaggi a livello per provare ad arrestare la corsa del treno.

Sono in corso le indagini per accertare cosa sia effettivamente accaduto al convoglio. Secondo le autorità indiane, accertamenti sull'episodio sono doverosi per evitare che possano accadere altri incidenti simili in futuro.