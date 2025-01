video suggerito

Tregua Israele-Hamas entrata in vigore, Hamas consegna i primi tre ostaggi israeliani Hamas ha consegnato i primi tre ostaggi israeliani. Si tratta di Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28 anni) e Doron Steinbrecher (31 anni), tutte in buone condizioni. Questa mattina i primi camion con aiuti umanitari sono transitati a Gaza dal valico di Rafah. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

AGGIORNAMENTO: Hamas sta ha consegnato alla Mezzaluna rossa i primi tre ostaggi israeliani. I familiari di Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher e il Forum delle famiglie degli ostaggi hanno confermato che sono loro le prime persone rilasciate oggi da Hamas, poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua a Gaza, come previsto dell'accordo.

Il rilascio delle tre donne rappresenta la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mediato da Qatar, Egitto e Stati Uniti. L'intesa prevede uno scambio di ostaggi e prigionieri, oltre alla possibilità di far arrivare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Hamas ha consegnato le tre giovani donne a rappresentanti del Comitato internazionale della Croce rossa, che poi le trasferirà a una unità speciale dell'Idf nella Striscia di Gaza. Da questa postazione, saranno poi trasferite in una struttura militare vicino al confine dove saranno sottoposte ai primi controlli prima di essere ricoverate in ospedale. Sarà lì che incontreranno le loro famiglie. La tv saudita al-Arabiya ha fatto sapere che "la Croce Rossa ha iniziato a trasferire le tre rapite all'Idf nel corridoio Netzarim" nel centro di Gaza.

La Croce rossa internazionale ha già comunicato alla parte israeliana che le condizioni di salute delle tre donne israeliane sono buone. Mel frattempo, i media israeliani riferiscono che le Idf ha chiesto alle madri delle tre donne di recarsi presso un punto d'incontro in una base militare vicino al confine con Gaza. Da lì le madri accompagneranno le loro figlie nel tragitto verso l'ospedale, offrendo un momento di ricongiungimento familiare immediato dopo mesi di lontananza dai loro cari.

Il ministero degli Esteri britannico, dopo aver appreso del rilascio di Damari, che ha anche la cittadinanza britannica, ha detto che il governo inglese è pronto a "sostenere Emily Damari".

La conferma di Trump sul rilascio delle tre donne israeliane

"Oggi iniziano a uscire gli ostaggi! Tre meravigliose giovani donne saranno le prime", ha commentato il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth Social, festeggiando il rilascio dei tre ostaggi, Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28 anni) e Doron Steinbrecher (31 anni) in base all'accordo per il cessate il fuoco a Gaza.

90 prigionieri palestinesi saranno liberati oggi

Al Jazeera avrebbe ottenuto un elenco dei nomi dei 90 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati oggi come parte del primo scambio con gli ostaggi a Gaza. L'elenco – scrive l'emittente – comprende 69 donne e 21 minori, 76 prigionieri provenienti dalla Cisgiordania e 14 da Gerusalemme Est. Tra i nomi c'è anche quello di Khalida Jarrar, parlamentare palestinese membro di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.

Primi camion sono passati dal valico di Rafah

Già da questa mattina molti camion pieni di aiuti umanitari erano in coda al valico di Rafah, pronti a entrare a Gaza dall'Egitto, in attesa del via libera per consegnare gli aiuti a Gaza. È un momento molto delicato, visto che il valico di Rafah era chiuso da maggio.

L'invio di cibo e medicine è parte dell'accordo di tregua fra Israele e Hamas, entrata in vigore dopo 15 mesi dallo scoppio delle ostilità, lo scorso 7 ottobre. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha dichiarato che 600 camion al giorno entreranno a Gaza, in base agli accordi sul cessate il fuoco, tra cui 50 che trasportano carburante. L'Unrwa, agenzia Onu per l'assistenza ai rifugiati palestinesi, ha preparato 4.000 camion carichi di aiuti pronti ad entrare a Gaza, metà dei quali trasportano cibo e farina. I primi camion sono passati dal valico poco fa.

Gli automezzi soprattutto autocisterne, tra cui alcune bianche con la scritta "Petroleum Arrows", e stanno entrando in questo momento attraverso un cancello aperto a destra della struttura chiara con due varchi sormontata da due bandiere (di cui una egiziana) e dalla scritta in arabo "Maabar Rafah Al-Bari" ("Passaggio terrestre di Rafah"). Il transito viene osservato da decine di giornalisti e videoperatori, anche dell'Ansa.