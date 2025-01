video suggerito

Gaza, chi sono le tre donne israeliane liberate oggi: Israele in cambio rilascerà 90 donne palestinesi Nell'ambito dell'accordo di tregua a Gaza, oggi Hamas rilascia la 24enne Romi Gonen, rapita il 7 ottobre 2023 al Nova Festival, la 28enne Emily Damari e la 31enne Doron Steinbrecher, entrambe rapite nello stesso kibbutz di Kfar Aza. In cambio Israele rilascerà 90 donne palestinesi.

A cura di Antonio Palma

Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher

Sono tre giovani donne i primi ostaggi israeliani rilasciati da Hamas oggi pomeriggio per l’inizio della tregua nella Striscia di Gaza. Si tratta della 24enne Romi Gonen, della 28enne Emily Damari e della 31enne Doron Steinbrecher. Si tratta di tre donne civili in cambio delle quali Israele rilascerà 90 donne palestinesi dalle prigioni israeliane. Il rilascio dei primi 3 ostaggi è previsto dopo le 16 ora locale, cioè le 15 in Italia. L'ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che altri 4 ostaggi donne verranno liberate fra 7 giorni.

Romi Gonen

Romi Gonen rapita e ferita al Nova Festival

La più giovane delle prigioniere di Hamas liberante oggi è Romi Gonen, 24enne rapita il 7 ottobre 2023 mentre si trovava al Nova Festival, un party in cui gli uomini di Hamas fecero irruzione a sorpresa catturando decine di civili e facendo una strage. La sua famiglia ha confermato ai media israeliani che è sulla lista.

Gonen, ex scout era una dei tanti ragazzi che quel giorno affollavano la zona per divertirsi. Quando Hamas fece irruzione nel campo allestito per il festival, aveva tentato di scappare insieme a tanti altri e rimase anche ferita da colpi di arma da fuoco come lei stessa scrisse in uno dei suoi ultimi messaggi alla famiglia. “Mamma mi hanno sparato. Sto sanguinando. Tutti stanno sanguinando” recitava il messaggio. Tre dei suoi amici che erano con lei in auto quel giorno sono stati assassinati mentre di lei non si era saputo più nulla fino a quando la posizione del telefono di Romi ha indicato che si trovava a Gaza.

Doron Steinbrecher

L'ultimo messaggio di Doron Steinbrecher: “Sono arrivati, mi portano via”

Tra i liberati di oggi anche una 31enne infermiera veterinaria, Doron Steinbrecher, rapina il 7 ottobre mentre era in casa. La donna viveva nel kibbutz Kfar Aza, uno dei primi insediamenti a ridosso del confine con la Striscia di Gaza. Qui è stata sorpresa dagli uomini di Hamas durante l’invasione. “Sono arrivati, mi portano via” era stato uno dei suoi ultimi messaggi mentre cercava di nascondersi. Inizialmente si pensava fosse morta poi si era scoperto che era tra gli ostaggi.

Emily Damari

Emily Damari rapita in casa il 7 ottobre

Infine nella lista dei tre ostaggi pubblicista oggi da Hamas figura Emily Damari, 28enne con doppia cittadinanza israeliana e britannica rapita mere era nello stesso kibbutz di Kfar Aza in cui si trovava anche Steinbrecher. Emily aveva inviato il suo ultimo messaggio intorno alle 10 del mattino del 7 ottobre, dicendo che i miliziani erano entrati nel kibbutz e stavano sparando intorno al suo appartamento. Un testimone sopravvissuto ha detto di aver visto la sua tuo guidata da uomini armati poco dopo. Dei 37 residenti, 11 sono stati assassinati e sette sono stati rapiti. Nel gennaio 2024, una 15enne liberata da Hamas aveva detto di aver incrociato Emily durante la prigionia.