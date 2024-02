Tre persone accoltellate nella stazione della metro di Parigi, una è grave: arrestato l’aggressore Nella mattinata di oggi sabato 3 febbraio un uomo ha impugnato un coltello e avrebbe accoltellato tre persone nella stazione Gare de Lyon a Parigi: una delle vittime sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura alla stazione della metropolitana Gare de Lyon a Parigi. Qui nella mattinata di oggi sabato 3 febbraio un uomo ha impugnato un coltello e avrebbe accoltellato tre persone. Lo ha reso noto all'agenzia di stampa Afp la Questura. Stando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta attorno alle 8: sono uno dei tre feriti è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Non è comunque in pericolo di vita. Meno lievi le ferite delle altre due vittime.

Intanto sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia che in poco tempo ha individuato l'aggressore e lo ha arrestato. Si cerca ora di capire nel dettaglio cosa sia successo e soprattutto i motivi del gesto.

"La polizia e i servizi di emergenza stanno attualmente lavorando nelle sale 1 e 3, rendendole temporaneamente inaccessibili", ha dichiarato la Sncf su X, "Il traffico è stato rallentato tra Parigi Gare de Lyon e Montargis e tra Parigi Gare de Lyon e Montereau", ha inoltre annunciato.

Chi è il presunto aggressore dell'accoltellamento

Al momento non sono note le generalità dell'uomo che questa mattina ha ferito con un coltello tre passanti. Si sa solo al momento che al momento dell'aggressione non avrebbe gridato nulla: motivo per cui al momento si escluderebbe l'ipotesi di un attentato terroristico. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso.

L'uomo subito dopo essere stato fermato dalla polizia francese avrebbe consegnato un documento italiano, o meglio la patente ottenuta in Italia. Non è chiara però ancora la nazionalità dell'uomo.

Cosa si sa sull'aggressione in metropolitana a Parigi

L'aggressore ha impugnato il coltello che aveva con sé e si è scagliato contro tre pendolari presenti alla stazione della metro Gare de Lyon verso le 8 di questa mattina. Subito tra i presenti è scattato il panico. In pochissimi secondi gli addetti alla sicurezza presente in stazione hanno prestato soccorso alle vittime. L'aggressore è stato fermato in poco tempo. Dovrà chiarire tutto in un interrogatorio davanti ai magistrati e alle forze dell'ordine. Intanto i tre feriti sono stati portati in ospedale. Nessuno dei tre è in pericolo di vita.