Travolta, calpestata e uccisa da mandria di mucche, Kathy muore mentre porta a spasso il cane Secondo l’indagine sul drammatico incidente, la donna è stata travolta da una mandria composta da 25 mucche più vitelli e tori che pascolavano liberamente. L’allarme quando il cane era rientrato senza la donna.

A cura di Antonio Palma

Travolta, calpestata e uccisa da una mandria di mucche che si è messa in movimento e l'ha improvvisamente investita in pieno mentre lei portava a spasso il suo cagnolino. Così è morta in maniera tragica Kathy McKellar, una pensionata britannica di 74 anni, trovata cadavere nel settembre dello scorso anno, non lontano dal suo cottage in affitto a Grindle, nel Lancashire, nel nord ovest dell'Inghilterra.

Lo ha stabilito una indagine sul drammatico incidente avvenuto nella mattinata del 25 settembre scorso. In base alle testimonianze, la donna era uscita col suo cane tra le campagne della zona quando si è imbattuta nella mandria composta da 25 mucche più vitelli e tori che pascolavano liberamente. Per motivi che non è stato possibile accertare, gli animali si sono improvvisamente spaventati per qualcosa e si sono messi in marcia travolgendo tutto quello che si trovava davanti, compresa Kathy McKellar.

A lanciare l’allarme era stato il proprietario del cottage, che risiede in zona. L’uomo aveva visto il cane della signora tornare senza di lei e aveva chiamato i numeri di emergenza uscendo poi alla ricerca della donna. Ricerche che si erano concluse il giorno dopo nella maniera più tragica con la scoperta del cadavere della vittima tra i campi dove il giorno prima pascolavano gli animali.

A quel punto inutili i soccorsi, Kathy è stata dichiarata morta sul posto. La successiva autopsia ha stabilito che è morta per lesioni traumatiche al torace causate dalle mucche. Per questo al proprietario della mandria e dei campi è stato imposto di recintare la zona per evitare che le persone possano avvicinare gli animali.

“Faceva regolarmente questo tipo di vacanza, faceva tutto da sola. Adorava stare fuori e portare a spasso il cane, era il loro posto felice” ha ricordato il figlio, rivelando: “Alla mamma piaceva tornare qui per sentirsi più connessa alle se origini. Anche se aveva 74 anni, lavorava ancora part-time".