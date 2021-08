Tragico schianto tra camper e tir: morti madre e due bimbi di 4 e 9 anni, grave bimbo di sei Il dramma si è consumato lungo l’autostrada A64 a Flaxton, nei pressi di York, nell’Inghilterra nordorientale. I due bambini di quattro e nove anni sono morti praticamente sul colpo, la madre 44enne è deceduta in ospedale dove invece sono ricoverati l’altro figlioletto di sei anni e il marito e padre dei bimbi.

A cura di Antonio Palma

Un tragico incidente stradale ha distrutto una intera famiglia in Inghilterra causando la morte di madre e due bimbi piccoli e il ferimento gravissime di un terzo bambino e del padre. La famiglia viaggiava a bordo di un camper che, per motivi tutti da accertare, si è schiantato frontalmente con un tir che viaggiava nella stessa direzione. Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì lungo l’autostrada A64 a Flaxton, nei pressi di York, nell'Inghilterra nordorientale. Un impatto violentissimo che ha completamente distrutto il camper causando la morte dei due bimbi. L’allarme è scattato intorno alle 20 ora locale ma, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per i due bimbi e la donna non c’è stato nulla da fare.

I due bambini di quattro e nove anni sono morti praticamente sul colpo e il loro decesso dichiarato sul posto dal personale sanitario. Estratta ancora viva dalle lamiere del camper dai pompieri, invece, la donna di 44 anni madre dei bimbi è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove però purtroppo è morta poco dopo per le ferite riportate. In ospedale con ferite gravi anche l’altro figlio della donna, un bambino di sei anni che rimane tutt’ora ricoverato con un grave trauma cranico. Nel tragico incidente stradale infine ferito anche il conducente del camper e padre delle piccole vittime, un 48enne ora ricoverato me le cui condizioni sono gravi ma non in percolo di vita. L’autista del camion coinvolto nello schianto invece è uscito illeso. Sulla dinamica dei fatti è in corso una indagine della polizia locale che ha lanciato un appello pubblico a chiunque abbia assistito all'incidente o abbia filmati registrati mentre stava viaggiando nella zona in quel momento, pregandoli di contattare le forze dell’ordine.