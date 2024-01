Tragedia in Cina: scoppia un incendio nei dormitori di una scuola elementare, morti 13 bambini Sarebbero almeno 13 gli alunni morti in un incendio scoppiato nella serata di venerdì 19 gennaio nei dormitori di una scuola nella provincia centrale di Henan, in Cina. Tutte le vittime sarebbero studenti delle elementari. Arrestato il direttore della scuola, le autorità locali hanno fatto sapere che stanno indagando sulle cause del rogo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Almeno 13 alunni sono morti in un incendio scoppiato nei dormitori di una scuola del villaggio di Yanshanpu, nel distretto rurale di Fangcheng, che si trova nella provincia centrale di Henan, in Cina, nella serata di venerdì 19 gennaio.

Una persona invece è rimasta ferita, ora si trova in ospedale e le sue condizioni sarebbero stabili. A riferirlo sono i media statali cinesi che hanno aggiunto altri dettagli riguardo la tragedia. Tutte le vittime sarebbero studenti delle elementari, ha detto un insegnante dell'istituto, intervistato da Zonglan news.

L'incendio è iniziato in serata ed è stato spento poco prima di mezzanotte, dopo circa un'ora di lavoro dei pompieri. Sembra che il direttore dell'istituto sia stato arrestato, secondo quanto è stato riportato da CCTV. Le autorità locali hanno dichiarato che stanno indagando sulle cause dell'incendio. Al momento dai canali ufficiali non sono stati diffusi dettagli riguardo l'identità delle vittime o le cause del rogo.

Il collegio si rivolge principalmente agli studenti delle classi elementari, anche se ha un asilo annesso, secondo quanto si legge sulla pagina WeChat della scuola. Molti degli studenti iscritti provengono da zone rurali, come riporta il Beijing Youth Daily. La struttura è una delle due sedi della scuola.

Come ricorda la Bbc, gli incendi mortali non sono rari in Cina, a causa del diffuso lassismo rispetto all'applicazione delle regole sulla sicurezza degli edifici. Lo scorso novembre altre 26 persone sono morte in un grosso incendio che ha distrutto un ufficio nella città di Luliang, nella provincia di Shanxi.

Ad aprile invece hanno perso la vita 21 pazienti dell’ospedale Changfeng di Pechino in un rogo che ha devastato la struttura. Le successive indagini hanno portato all'arresto di 12 persone. Nelle immagini diffuse sul web si vedevano le persone che tentavano di fuggire utilizzando dei lenzuoli per calarsi dalle finestre.