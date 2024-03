Tragedia al rally, auto sbanda e piomba sugli spettatori: 4 morti e 8 feriti tra cui un bimbo grave Il dramma nel primo pomeriggio di domenica durante una gara di rally in Ungheria quando una delle vetture ha perso il controllo ed è finita in pieno sugli spettatori dopo un testacoda che ha travolto anche le barriere di protezione. Quattro morti e 8 feriti tra cui un bambino che sarebbe in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro persone morte e otto ferite tra cui un bimbo ricoverato in gravissime condizioni. È il terribile bilancio di un incidente avvenuto ieri durante una gara di rally in Ungheria. La tragedia domenica 24 marzo tra le città ungheresi di Labatlan e Bajot, a circa 60 chilometri a nord della capitale Budapest. Sul posto, una zona di campagna vicino al fiume Danubio, nel nordovest del Paese, si erano radunati tantissimi spettatori e appassionati per assistere alla gara di due giorni, evento di apertura della stagione del Rally Esztergom-Nyerges.

Il dramma all’improvviso nel primo pomeriggio di ieri quando una delle vetture ha perso il controllo ed è finita in pieno sugli spettatori dopo un testacoda che ha travolto anche le barriere di protezione. Secondo i servizi di emergenza locali, sul posto sono giunte otto ambulanze e quattro elicotteri ma per le quattro vittime non c’è stato nulla da fare.

Otto invece i feriti tra cui sei che rimangono ricoverati negli ospedali della zona. Tra di loro due quelli più gravi tra cui un bambino che sarebbe in pericolo di vita. Tra i feriti meno gravi almeno un altro minore che assisteva alla gara. Secondo una dichiarazione della polizia della contea di Komárom-Esztergom, uno dei veicoli partecipanti al raduno è uscito fuori strada tra Lábatlan e Bajót per ragioni non ancora chiarite su cui si sta indagando.

Secondo alcuni testimonianze riportate dei giornali locali, l'auto, una Skoda Fabia R5, stava arrivando ad alta velocità da Lábatlan, quando all’altezza di una curva ha sbandato. Il mezzo è diventato incontrollabile e ha travolto le persone che si trovavano nelle vicinanze. L'auto infine ha terminato la sua cosa a oltre sette metri dall'asfalto schiantandosi contro la recinzione di un cantiere edile. Le foto della vettura indicano danni alla parte posteriore del mezzo.

L'incidente ha costretto gli organizzatori a interrompere la gara. L'Arrabona Rally Club, organizzatore della gara, ha spiegato che l'11° Esztergom-Nyerges Rally sarà interrotto a causa dell’incidente sulla tappa Lábatlan-Bajna della gara così come le gare successive dello stesso evento.