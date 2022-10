Torture, rapimenti, waterboarding e stupri: così in Iran reprimono le proteste di piazza Torture, rapimenti, annegamenti simulati e stupri: così il governo iraniano sta cercando di reprimere le proteste di piazza esplose dopo la morte della giovane Masha Amini.

Arman è stato arrestato a Teheran all'inizio di ottobre per aver partecipato alle manifestazioni anti-governative esplose dopo la morte di Masha Amini, picchiata e uccisa perché "non indossava adeguatamente il velo". Il 29enne ha raccontato di essere stato torturato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane per quattro giorni dopo l'arresto.

Arman ha raccontato quanto subito in un'intervista esclusiva alla CNN. "I prigionieri vengono torturati anche con scosse elettriche, annegamenti e finte esecuzioni" ha spiegato il giovane all'organo di stampa internazionale. "Sono stato sequestrato per giorni in isolamento, poi sono stato chiuso in una cella con altri manifestanti – ha detto -. Con me c'era una donna con diversi tagli sul viso e sul collo. Mi ha raccontato di essere stata violentata dagli agenti".

Secondo quanto rivelato dal 29enne, il centro di detenzione si trova lontano dal carcere di Teheran, ma non è possibile stabilire con certezza dove si trovi. "Sono stato portato lì dopo essere stato colpito con un taser e aver perso conoscenza – ha affermato -. Nessuno di noi sa dove si trovasse quel posto. Per lasciarlo ho dovuto firmare una falsa dichiarazione nella quale si attesta che ho ricevuto denaro da Stati Uniti, Regno Unito e Israele per diffondere caos in Iran".

Quanto avvenuto ad Arman farebbe parte di un playbook collaudato dal governo iraniano per perseguitare attivisti, manifestanti e oppositori politici. Si tratta di strategie già messe in atto nel 2019, dopo che il prezzo del gas è aumentato del 50%. I rincari avevano causato diverse proteste sfociate poi in migliaia di arresti.

La CNN ha parlato con almeno 12 iraniani che hanno condiviso i racconti riguardanti i giorni di prigionia dopo le proteste. Molti hanno spiegato di esser stati picchiati, torturati e violentati durante l'isolamento. Altri, invece, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa di persone care.

"Ci sono centinaia di persone che ogni giorno finiscono in quei centri di detenzione – ha raccontato ancora Farhad, padre 37enne arrestato dopo le proteste di piazza per la morte di Masha Amini e torturato per 16 giorni -. C'era una stanza con un letto al quale le persone venivano legate e torturate. Alcune sono state violentate. Altri civili invece venivano appesi al soffitto e picchiati".