“Tornatene in Africa”: seduta sospesa al Parlamento francese dopo l’insulto razzista Il deputato francese Carlos Martens Bilongo è stato insultato da un collega del Rassemblement National – il partito di Marine Le Pen – durante un suo intervento: “Tornatene in Africa”, gli avrebbe gridato in Parlamento.

A cura di Tommaso Coluzzi

Seduta sospesa all'Assemblée Nationale, il Parlamento francese, per una frase razzista gridata da uno scranno all'altro: "Che ritorni in Africa", si sente gridare durante l'intervento di Carlos Martens Bilongo del partito di sinistra France Insoumise. Il deputato, di origini congolesi, stava parlando proprio dei migranti bloccati in mare e chiedendo al governo francese di intervenire nel mar Mediterraneo quando si è sentito l'urlo provenire dai banchi del Rassemblement National. È il partito di Marine Le Pen, leader di destra e sfidante di Macron alle ultime elezioni presidenziali, nonché alleata e amica di Matteo Salvini in Italia.

Il protagonista e responsabile della frase dovrebbe essere Gregoire de Fournas, parlamentare del Rassemblement National. Yael Braun-Pivet, presidente della camera bassa del Parlamento francese, ha successivamente sospeso la seduta e spiegato che il commento sarà oggetto di indagine. Durissima anche la presa di posizione della prima ministra francese: "Non c'è spazio per il razzismo nella nostra democrazia", ha detto Elisabeth Borne.

C'è anche un'altra versione – in qualche misura, secondo chi la riporta, meno grave – secondo cui il parlamentare di estrema destra avrebbe detto "che tornino in Africa", rivolgendosi ai migranti di cui Bilongo stava parlando, e non "che torni in Africa" rivolgendosi direttamente al collega deputato. In ogni caso l'odioso insulto è stato pronunciato mentre il parlamentare di sinistra stava intervenendo sul "dramma dell'immigrazione clandestina". Il Rassemblement National di Le Pen si difende confermando la seconda teoria: de Fournas parlava di un barcone di migranti menzionato nel question time al governo e non di Bilongo, dicono. "Oggi l'estrema destra ha mostrato il suo vero volto", replica secca France Insoumise.