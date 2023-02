Torna su luogo del delitto e uccide un giornalista e una bimba: “Non conosceva le sue vittime” Non conosceva le sue vittime il giovane di 19 anni ha ucciso in una sparatoria un giornalista di Spectrum News 13 e una bimba di 9 anni. L’uomo avrebbe scelto le sue vittime “per caso” durante la sparatoria a Pine Hills, in Florida.

A cura di Gabriella Mazzeo

Non conosceva le sue vittime il giovane di 19 anni accusato di aver ucciso una donna in mattinata e di esser tornato sulla scena del delitto per poi sparare ad altre 4 persone, uccidendo una bambina di 9 anni e un giornalista della troupe di Spectrum News 13. Stando a quanto reso noto, il ragazzo avrebbe scelto le sue vittime "per puro caso". Il reporter Dylan Lyons si trovava a Pine Hills, in Florida, per raccontare l'omicidio avvenuto in mattinata. Il 19enne Keith Melvin Moses è tornato sulla scena del crimine e ha sparato contro il giornalista e un fotoreporter che si trovavano nei pressi del furgoncino della rete televisiva.

Lyons è morto per le ferite riportate in seguito alla sparatoria, mentre il fotoreporter Jesse Walden è rimasto gravemente ferito. Dopo l'agguato, Moses ha poi forzato la porta di un'abitazione in zona e ha sparato contro una donna e la figlia di 9 anni, morta sul colpo. Il killer è stato arrestato dalle forze dell'ordine e accusato della morte di quattro persone.

Il giornalista 24enne Dylan Lyons

Non è chiaro quale sia il movente alla base della sparatoria, né vi sono collegamenti tra Dylan Lyons e la piccola Tyonna Major, uccisa in casa. Stando alle prime informazioni, il killer conosceva solo la sua prima vittima, la donna uccisa in mattinata in strada con una pistola legalmente detenuta.

Secondo quanto reso noto, il primo omicidio è avvenuto all'interno di un veicolo e il cadavere è stato poi gettato in strada. Il killer si sarebbe allontanato in auto. Mentre gli investigatori indagavano per risalire alla sua identità, il 19enne è tornato sulla scena del crimine e ha aperto il fuoco sui giornalisti.

Il killer 19enne Keith Melvin Moses

Il giovane avrebbe alle spalle una lunga storia criminale con precedenti per aggressione a mano armata, furto con scasso e furto aggravato. Spectrum News ha definito quanto accaduto "una tragedia" esprimendo solidarietà alla troupe coinvolta. "Siamo profondamente addolorati per la morte del collega e per le altre vite distrutte nella giornata odierna – ha fatto sapere la rete -. I nostri pensieri sono con i familiari, gli amici e il colleghi dei giornalisti coinvolti nella sparatoria".

La portavoce del della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha espresso il suo cordoglio per quanto avvenuto in Florida. "I nostri cuori sono con la famiglia delle vittime e con tutto il team di Spectrum News" ha fatto sapere sul suo profilo Twitter.