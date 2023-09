TikToker le chiede di sposarlo, ma lei scappa: proposta di matrimonio finita male a Berlino A Berlino, nella centralissima Alexanderplatz, il TikToker Zaher ha chiesto alla sua ragazza Maya di sposarlo davanti a centinaia di persone. Ma dopo essersi inginocchiato e aver tirato fuori l’anello, lei è scappata tra la folla. Tanti i commenti di solidarietà nei confronti del TikToker, ma c’è anche chi sospetta che i due abbiano architettato la messinscena per diventare virali sul web.

A cura di Eleonora Panseri

Una plateale proposta di matrimonio pianificata nei minimi dettagli si è conclusa con un rifiuto. È successo alcuni giorni fa a Berlino, nella centralissima Alexanderplatz, dove il TikToker Zaher pensava di riuscire, con candele, tappeto rosso e un enorme cuore fatto di rose, a sorprendere e a far dire il fatidico "sì" alla sua ragazza Maya. Ma non è andata a finire come il ragazzo sperava.

La scena si è svolta davanti a circa 250 persone, come riporta il quotidiano tedesco Bild, tutte con gli smartphone in mano. Nei video ripresi dai presenti si vede la ragazza arrivare in piazza con gli occhi coperti. Dopo averla ‘sbendata', il TikToker si inginocchia davanti a lei e le fa la fatidica domanda. A quel punto, passano davvero pochi minuti prima che Maya si volti e si allontani di corsa perdendosi tra la folla.

I video della proposta fallita sono diventati virali su TikTok. Molti hanno commentato esprimendo solidarietà nei confronti del ragazzo e dispiacere per la sorpresa finita nel peggiore dei modi. Ma la scena ha raccolto anche tante critiche. Alcuni sostengono che sia stato tutto montato ad arte e che si tratti soltanto di un esperimento sociale per un video da far diventare virale sul web.

A motivare questa secondo ipotesi è il fatto che la ragazza, Maya, sia a sua volte una nota TikToker e che abbia avuto più volte un ruolo nei video di Zaher. In più, non sarebbe ancora noto pubblicamente se i due abbiano o abbiano avuto effettivamente una relazione.

Entrambi i ragazzi, lui con il suo quasi mezzo milione di seguaci, lei con 65.000, subito dopo l'episodio hanno ora rilasciato delle dichiarazioni sui social, ognuno per sé. Maya ha scritto: “Sono sveglia da ieri perché ho ricevuto molti insulti. Non mi conoscete nemmeno. E non sapete cosa ho vissuto in quel momento. Non abbiate pregiudizi”.

Il messaggio diffuso su TikTok da Maya

Zaher invece, durante una diretta su TikTok di domenica scorsa ha detto: "Le ho chiesto di sposarmi e all'improvviso lei ha detto ‘no'. Non c'è motivo, non so spiegare il motivo. Ho provato a chiamarla ma non mi risponde. Ho preparato tutto per farle una sorpresa, ma sfortunatamente non ha funzionato. Ciò non significa che dovesse dire "sì" per forza. Ma avrebbe potuto evitare di scappare senza dirmi nemmeno: ‘Non posso farlo'".

Lui ha anche aggiunto che sta ancora aspettando che lei gli scriva per spiegarsi, che spieghi perché se n'è andata in quel modo. Al momento però sempre che tra i due non si ancora avvenuto un chiarimento. E ancora nessuno ha spiegato se si sia trattato di uno scherzo o meno.