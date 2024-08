Thailandia, aereo di turisti precipita improvvisamente 11 minuti dopo il decollo: nessun sopravvissuto

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Drammatico incidente aereo in Thailandia dove un piccolo velivolo con a bordo diversi turisti si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto principale di Bangkok. Nonostante le immediate operazioni di soccorso, le squadre di ricerca non hanno trovato nessun sopravvissuto. Nove in tutto i morti tra piloti, membri di equipaggio e turisti, tra cui purtroppo anche due minori.

La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio, ora locale, quando l’aereo, un turboelica Cessna Caravan C208B, ha perso improvvisamente i contatti con il controllo del traffico aereo. Il velivolo era partito da appena undici minuti con nove persone a bordo diretto all'aeroporto di Ko Mai Chee, nella provincia costiera di Trat, situata a circa 280 km a sud-est di Bangkok.

L’aereo, affidato ai turisti e gestito dalla Thai Flying Service Company, trasportava una famiglia di cinque persone provenienti da Hong Kong tra cui due ragazzini di 12 e 13 anni. A bordo, oltre a loro, anche i pilota e copilota e due membri dell'equipaggio, tutti tailandesi. Nessuno è sopravvissuto.

I soccorsi ostacolati dal maltempo e dalla zona impervia dove è caduto l’aereo, hanno trovato solo un ammasso di lamiere nel punto di impatto, una palude di mangrovie nella provincia di Chachoengsao. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a tarda sera per recuperare i resti delle vittime ma i soccorritori hanno scoperto solo parti di corpi e indumenti nel terreno paludoso.

Si indaga ora sulle cause dell’incidente aereo mortale. Secondo i dati di tracciamento dei voli, l’aeroe ha lasciato l'aeroporto di Suvarnabhumi alle 14.46 ma alle 15 la torre di controllo ha perso ogni contatto.