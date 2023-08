Test Dna in Russia identifica corpo di Prigozhin fra i morti dell’incidente aereo del 23 agosto Il test sul Dna ha confermato la morte del capo della Wagner Yevgheny Prigozhin, deceduto in un incidente aereo lo scorso 23 agosto.

A cura di Annalisa Cangemi

In Russia il test del Dna ha confermato l'identificazione del capo della Wagner Yevgheny Prigozhin fra i morti dell'incidente aereo del 23 agosto, nella regione di Tver. "Nell'ambito delle indagini sull'incidente aereo nella regione di Tver sono stati completati gli esami genetici molecolari. In base ai risultati è stata stabilita l'identità di tutti e dieci i morti, che corrispondono all'elenco riportato sul foglio di volo", ha spiegato il Comitato investigativo russo.

Fino ad ora Putin ha negato di essere coinvolto nell'incidente, e di aver ordinato l'eliminazione di Prigozhin, che solo due mesi prima aveva tentato di portare a termine un colpo di stato a Mosca. Nessuna vendetta insomma, contrariamente a quanto affermato anche dal presidente ucraino Volodymir Zelensky, secondo cui il mandante è chiaro: "Noi non c’entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile". ha affermato. Dopo lo schianto del velivolo, in cui Prigozhin ha perso la vita, Putin ha parlato di lui come "Un uomo di talento" ma "dal destino difficile, che nella vita ha commesso seri errori".