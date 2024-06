video suggerito

Terremoto oggi in Svizzera, scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Studen: avvertita anche in Italia Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 oggi in Svizzera con epicentro a Studen: avvertita anche in Nord Italia, tra Piemonte e Lombardia. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata questa notte alle 02:34 in Svizzera. L'epicentro, come riferisce l'Ingv, è stato segnalato vicino Studen, nel Canton Berna, sul passo del Pragel tra Svitto e Glarona, a 8,2 chilometri di profondità. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Ma il sisma è stato avvertito anche in Italia, nelle regioni del Nord, in particolare in Piemonte e Lombardia.

Secondo il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico di Zurigo il terremoto è stato avvertito in tutta la Svizzera. Sempre il Servizio sismologico svizzero ha fatto sapere di registrare una media di tre o quattro terremoti al giorno in Svizzera e nei Paesi limitrofi, o 1’000-1’500 scosse all’anno. Nell’anno in corso il contatore sismico del SED ha registrato finora 756 terremoti. La polizia cantonale di Svitto non ha ricevuto segnalazioni di danni subito dopo il terremoto.

Già lo scorso 9 maggio era stata registrata una scossa di terremoto al confine tra Italia e Svizzera. Secondo quanto riportato dall'Ingv il sisma di magnitudo 3.4 era stato segnalato alle ore 23.25 a una profondità di un chilometro, quindi piuttosto in superficie, con epicentro nell'area del ghiacciaio del Gietro, nel Canton Vallese, a una decina di chilometri in linea d'aria dal confine con il nostro Paese. Anche in quella occasione il sisma era stato avvertito anche in Val d'Aosta e in alcune zone del Piemonte, specialmente in Val Sesia, nel Biellese e nel Verbano.