Terremoto oggi a Cuba, scossa di magnitudo 5.5 vicino Guantanamo: in corso le verifiche dei danni

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito questa mattina Cuba: a renderlo noto il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC), il quale in un primo momento aveva segnalato una magnitudo di 5.9, poi abbassata. Il terremoto si è verificato a una profondità di 15 chilometri a Baracoa, nella Provincia di Guantanamo. Non sarebbero stati segnalati vittime o danni gravi alle infrastrutture, ma ulteriori verifiche sono ancora in corso.

Cuba sorge in una posizione molto delicata dal punto di vista sismico, sospesa sul confine dinamico tra la placca Nordamericana e quella Caraibica. È proprio qui, lungo la costa sud-orientale – proprio nella zona in cui si trova Baracoa – che corre la Faglia di Oriente, una profonda frattura sottomarina responsabile di oltre il 70% dell'attività sismica nazionale.

Il recente ricordo della forte scossa di magnitudo 6.8, che nel novembre 2024 ha scosso la provincia di Granma, è ancora vivo nella memoria collettiva. Con una sequenza di migliaia di repliche che si è trascinata per tutto il 2025, la regione di Santiago di Cuba e Pilón si conferma l’epicentro del rischio. La storia, del resto, non mente: dai grandi sismi distruttivi del 1766 a quello del 1932, l’est dell’isola ha sempre dovuto fare i conti con la forza della natura.

Tuttavia, il rischio non è uniforme lungo l'arcipelago. Mentre l’Oriente è in prima linea, l’Avana e il centro dell’isola vivono una sismicità "intraplacca", decisamente più rara e sporadica. Il CENAIS (Centro Nazionale di Ricerche Sismologiche) coordina oggi una rete di monitoraggio avanzata, ma la vera sfida resta la vulnerabilità strutturale del patrimonio edilizio.