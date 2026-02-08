Esteri
video suggerito
video suggerito

Terremoto oggi a Cuba, scossa di magnitudo 5.5 vicino Guantanamo: in corso le verifiche dei danni

Il terremoto si è verificato a una profondità di 15 chilometri a Baracoa, nella Provincia di Guantanamo. Non sarebbero stati segnalati vittime o danni gravi alle infrastrutture, ma ulteriori verifiche sono ancora in corso.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito questa mattina Cuba: a renderlo noto il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC), il quale in un primo momento aveva segnalato una magnitudo di 5.9, poi abbassata. Il terremoto si è verificato a una profondità di 15 chilometri a Baracoa, nella Provincia di Guantanamo. Non sarebbero stati segnalati vittime o danni gravi alle infrastrutture, ma ulteriori verifiche sono ancora in corso.

Cuba sorge in una posizione molto delicata dal punto di vista sismico, sospesa sul confine dinamico tra la placca Nordamericana e quella Caraibica. È proprio qui, lungo la costa sud-orientale – proprio nella zona in cui si trova Baracoa – che corre la Faglia di Oriente, una profonda frattura sottomarina responsabile di oltre il 70% dell'attività sismica nazionale.

Il recente ricordo della forte scossa di magnitudo 6.8, che nel novembre 2024 ha scosso la provincia di Granma, è ancora vivo nella memoria collettiva. Con una sequenza di migliaia di repliche che si è trascinata per tutto il 2025, la regione di Santiago di Cuba e Pilón si conferma l’epicentro del rischio. La storia, del resto, non mente: dai grandi sismi distruttivi del 1766 a quello del 1932, l’est dell’isola ha sempre dovuto fare i conti con la forza della natura.

Leggi anche
Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6: avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme

Tuttavia, il rischio non è uniforme lungo l'arcipelago. Mentre l’Oriente è in prima linea, l’Avana e il centro dell’isola vivono una sismicità "intraplacca", decisamente più rara e sporadica. Il CENAIS (Centro Nazionale di Ricerche Sismologiche) coordina oggi una rete di monitoraggio avanzata, ma la vera sfida resta la vulnerabilità strutturale del patrimonio edilizio.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Italia d'argento nel biathlon, bronzo con Goggia e Dalmasso. Lindsey Vonn, spaventosa caduta
Goggia bronzo in un clima surreale: "L'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato"
Lindsey Vonn cade rovinosamente con il crociato già rotto: urla disperate nel silenzio di Cortina
Valentino Rossi: "Con Mattarella è stato fatto tutto in segreto. Ha una certa aura"
Jutta Leerdam schiacciata dalla pressione, va via furiosa: la stampa olandese protesta
Olimpiadi, il programma di oggi: tutti gli italiani in gara ai Giochi di Milano Cortina
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views